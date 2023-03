Wieselburg fehlen nur noch zwei Punkte

Werbung

Die Braustädter eilen von Erfolg zu Erfolg und benötigen nur noch zwei Punkte zum Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse.Im ersten Spiel der Frühjahrsrunde landeten die Erlauftaler den erwarteten sicheren Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Union Hollbrunn. In der Freien Partie gingen die Punkte kampflos an die Wieselburger, da Gregor Karners Gegner erkrankt war und auch kein Ersatz gestellt wurde.

Gerhard Steiner (Disziplin Cadre 35/2; 150:59 in 14 Aufnahmen) und Dieter Gröbner (Dreiband; 28:20 in 50 Aufnahmen) sorgten für die weiteren Siege der Wieselburger. Lediglich Bernd Schiller musste sich gegen einen stark aufspielenden Martin Sulzberger mit 41:100 klar geschlagen geben, was allerdings am 6:2-Gesamtsieg der Wieselburger nichts mehr änderte.

Floridsdorf war auch kein Stolperstein

Auch in der zweiten Frühjahrspartie gegen Floridsdorf behielt der Tabellenführer aus der Braustadt die Oberhand. In der Freien Partie ließ Gregor Karner beim überlegen 200:16 Sieg in nur 2 Aufnahmen seinem Gegner Hans Macholan nicht den Funken einer Chance. In der Disziplin Cadre 35/2 hatte Gerhard Steiner den Wiener Gerhard Brabatsch stets unter Kontrolle und siegte ungefährdet mit 150:94 in 18 Aufnahmen. Er bleibt gegen Fritz Perina mit 150:125 in 16 Aufnahmen erfolgreich.

Bernd Schiller zwingt in der Disziplin Einband in einer hart umkämpften Partie seinen Gegner Robert Oboril mit 53:48 in die Knie. Die Dreiband-Niederlage von Dieter Gröbner gegen einen stark aufspielenden Kerim Antel (Ergebnis 19:40 in 40 Aufnahmen) tat dem 6:2- Sieg der Erlauftaler keinen Abbruch. Mit diesen beiden Siegen steht Wieselburg 1 nun knapp vor dem Meistertitel und dem Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse. 2 Punkte aus den verbleibenden 2 Partien sind noch nötig und sollten der Papierform nach kein Problem darstellen.