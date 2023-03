Wieselburg hat den Klassenerhalt vor Augen

Werbung

Bundesliga B2

Nichts zu holen gab es für die zweite Garnitur der Wieselburger gegen den Tabellenführer aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Lediglich Gerhard König hielt sich in der Disziplin Einband schadlos und sorgte mit dem 75:63 Sieg gegen Walter Lawitz für die Ehrenpunkte der Mostviertler. Andreas Zettl (Freie Partie), Florian Hirschl (Cadre 35/2) und Helmut Gröbner (Dreiband) waren hingegen chancenlos. Im zweiten Spiel der Doppelrunde holten die Wieselburger einen wichtigen Punkt beim 4:4 gegen West Wien im Kampf um den Klassenerhalt. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, aber in der Tabelle sieht es einmal sehr gut aus. Für die Siege der Erlauftaler sorgten abermals Gerhard König im Einband gegen Ernst Horvath mit 92:88 in 30 Aufnahmen sowie Cadre-Spieler Florian Hirschl, der Bernhard Walther mit 150:76 in 12 Aufnahmen klar distanzierte. Andreas Zettl (Freie Partie) und Helmut Gröbner (Dreiband) mussten sich leider abermals geschlagen geben.

Bundesliga B1

Mit dem Unentschieden gegen Amstetten erreichten die Erlauftaler das Minimalziel in dieser Begegnung. In der Freien Partie war Gregor Karner einmal mehr klar Herr der Lage und besiegte Wolfgang Binder mit 200:3 in 5 Aufnahmen. In der Disziplin Einband zeigte Bernd Schiller aufsteigende Form und siegte gegen Robert Lackinger ebenfalls souverän mit 100:45 in 24 Aufnahmen. Gerhard Steiner (Disziplin Cadre 35/2; 128:150 in 20 Aufnahmen) und Dieter Gröbner (Dreiband; 31:40 in 34 Aufnahmen) mussten sich ihrem jeweiligen Gegner trotz starker Gegenwehr geschlagen geben.

Ö-Cup Freie Partie

Nach einer überraschenden Niederlage gegen Melk 3 bezwang Wieselburgs dritte Garnitur das zweite Team der Landeshauptstädter (St. Pölten) mit 6:2, landete in der Endtabelle auf dem zweiten Platz hinter Melk 3 und sicherte sich somit die Teilnahme an der Finalrunde. Für die Siege der Wieselburger sorgten Wolfgang Karner, Kurt Hackl und Michael Tiritas. Lediglich Junior Benjamin Obermann erwischte nicht den allerbesten Tag und musste sich geschlagen geben.