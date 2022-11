Wieselburg sichert sich Herbstmeister-Titel

Werbung

Bundesliga B1

Den einzigen Punkteverlust in der laufenden Herbstsaison mussten die Erlauftaler gegen Innsbruck in Kauf nehmen. In der Freien Partie hatte der Innsbrucker Walter Fiel dem in Hochform agierenden Gregor Karner nur wenig entgegenzusetzen. Karner beendete die Partie in der 6. Aufnahme mit einer tollen Schlussserie von 127 Points zum überlegenen 200:28-Sieg. In der Disziplin Cadre 35/2 kam es bis zur 15. Aufnahme zu einem Kopf-an Kopf-Rennen von Gerhard Steiner mit dem Tiroler Wolfgang Gritsch. Danach riss beim Wieselburger komplett der Faden und Gritsch spielte die Partie trocken zum 150:98-Sieg. Im Einband musste sich Bernd Schiller gegen Pirmin Volger mit 66:98 klar geschlagen geben. Dreibandspieler Dieter Gröbner ließ schließlich nichts anbrennen, verließ den Tisch nach 50 Aufnahmen als 29:11-Sieger und fixierte somit den 4:4-Ausgleich für die Wieselburger. Im Duell gegen Amstetten 1 fixierten die Braustädter mit 6:2 den Herbstmeistertitel. Karner Steiner und Schiller behielten in ihren Partien die Oberhand. Einzig Dieter Gröbner musste sich dem favorisierten Udo Baumgartner in der Dreiband geschlagen geben.

Bundesliga B2

Mit einer unglücklichen Niederlage startete Wieselburg 2 gegen Pottendorf in die Herbstsaison. Während sich Fritz Bauer und Helmut Gröbner gegen überlegene Gegner erwartungsgemäß geschlagen geben mussten, bot Florian Hirschl im Cadre 35/2 eine Glanzleistung und siegte gegen Alfred Lacher mit 150:58 in nur 13 Aufnahmen. Die Entscheidung brachte die Einband-Partie, in der der Wieselburger Gerhard König den Pottendorfer Leonhard Kellner lange Zeit im Griff zu haben schien, ehe die Partie gegen Ende doch noch zugunsten des Pottendorfers kippte.

Ö-Cup Freie Partie

Die dritte Mannschaft von Wieselburg feierte einen überlegenen 9:0-Sieg gegen die Bezirksnachbarn aus Melk. Dabei zeigte Juniorenspieler Benjamin Obermann eine sehr gute Leistung, erreichte erstmals das Spielziel von 60 Points in 25 Aufnahmen und siegte gegen Daniel Blieweis mit 60:16. Erfolgreich blieben auch die drei weiteren Spieler der Erlauftaler und zwar: Michael Tiritas gegen Fabian Stiefsohn knapp mit 43:39, Kurt Hackl gegen Robert Resch mit 60:49 in zwölf Aufnahmen und Wolfgang Karner gegen Karl Kurzbauer mit 150:70 in zwölf Aufnahmen.