Wieselburger Derbysieg gegen Melk

Werbung

Bundesliga B2

Im Mostviertelderby behielten die Erlauftaler gegen Melk mit 6:2 die Oberhand und überholten mit diesem Sieg die Melker auch in der Tabelle. Während in der Freien Partie Andreas Zettl gegen Manuel Kloihofer chancenlos war, bot Florian Hirschl im Cadre eine Glanzleistung und siegte gegen Mathias Blieweis überlegen. Knapper ging es in den Bandendisziplinen her. Schlussendlich bezwang Gerhard König den jungen Thomas Gwiss mit 79:60 und Dreibandspieler Helmut Gröbner behielt gegen Otto Gattinger die Nerven und siegte knapp mit 28:25 in 50 Aufnahmen. Nun reichen gegen West Wien und St. Pölten noch zwei Matchpunkte, um beruhigt in die Winterpause zu gehen.

Nationalklasse Cadre 47/2 am Matchbillard

Gregor Karner gewinnt das Turnier und qualifiziert sich für die Staatsmeisterschaft in Wien. St. Pölten war Austragungsort dieses Turniers, welches auch gleichzeitig als Qualifikation für die Staatsmeisterschaft in der Disziplin Cadre 47/2 gespielt wurde. Der Wieselburger Gregor Karner stellte seine derzeit gute Form abermals unter Beweis. Nach Siegen am ersten Tag musste sich Karner gegen Jörg Kraus geschlagen geben. Doch auch der Stockerauer verlor noch eine Partie und Karner behielt die Nerven und setzte sich am restlichen Spieltag gegen die weiteren Konkurrenten durch und sicherte sich am Ende ganz knapp den Turniersieg.