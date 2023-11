Wieselburger mit gelungenem Saisonstart

Bundesliga A1

Wieselburg 1 – Mariahilf 2 8:0. Gleich im ersten Spiel nach dem Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse landete Wieselburgs erste Garnitur einen überzeugenden 8:0-Erfolg gegen die Gäste aus Wien. Eine fehlerlose Leistung zeigte Gregor Karner in der Freien Partie gegen Andreas Sachs. Der Wieselburger spulte die geforderten 300 Points in einer Aufnahme herunter. Im Nachstoß verfehlte der Wiener den Anfangsball und musste sich geschlagen geben, ohne eine einzige Karambolage erzielt zu haben.

Einen knappen Sieg erreichte Florian Hirschl in der Disziplin Cadre 35/2. Der Amstettner in Diensten der Wieselburger – heuer erstmals in der ersten Mannschaft aufgeboten – setzte sich mit 137:132 in 25 Aufnahmen durch. Ein ähnlich knappes Ergebnis brachte die Einband-Partie. Bernd Schiller hatte einen holprigen Start in die Partie, konnte aber den Wiener August Schaller doch noch gegen Ende der Partie doch noch überflügeln und mit 107:99 in 30 Aufnahmen erfolgreich bleiben.

Kein Problem bereitete der Wiener Helmuth Gabler in der Disziplin Dreiband dem Wieselburger Udo Baumgartner. Baumgartner – im Sommer von Amstetten nach Wieselburg gewechselt – genügte eine durchschnittliche Leistung, um den in allen Belangen überforderten Wiener mit 35:19 in 50 Aufnahmen zu besiegen.



Wieselburg 1 – Melk 1 2:6. In der zweiten Partie des Wochenendes gegen die Favoriten aus Melk lief es dann nicht ganz nach Wunsch für die Erlauftaler.

In der Freien Partie hatte Gregor Karner mit Andreas Mittermayr seine liebe Not, konnte sich aber noch knapp mit 300:284 in 15 Aufnahmen durchsetzen.

Der dominierende Spieler in der Disziplin Cadre 35/2 war eindeutig der Melker Robert Hochenauer. Florian Hirschl konnte dem gekonnten Spiel des Melkers, der am Matchbillard auch in den Diensten der Erlauftaler steht, nichts entgegensetzen und verlor die Partie mit 69:200 in neun Aufnahmen.

Die beiden Bandendisziplinen wurden dann leider knapp verloren und so konnten die Wieselburger keinen Matchpunkt aus dieser Begegnung mitnehmen. Bernd Schiller verlor die Einband-Partie nach toller Aufholjagd mit 115:125, und Udo Baumgartner hatte in der Disziplin Dreiband gegen Klemens Fuchs mit 44:50 das Nachsehen, wobei dem Wieselburger eine tolle Serie von 7 Points gelang.



Bundesliga B1

Wieselburg 2 – BCA Innsbruck 6:2 . Wieselburgs zweite Garnitur startete mit einem vollen Erfolg gegen BCA Innsbruck in die Saison. Andreas Zwettl kämpfte in der Freien Partie Walter Fiel mit 95:84 in 20 Aufnahmen nieder.

Im Cadre 35/2 war Gerhard Steiner eine Klasse für sich.

Mit 150:37 in 15 Aufnahmen besiegte er den Tiroler Wolfgang Gritsch in überlegener Manier.

Lediglich Gerhard König musste sich in der Disziplin Einband dem Tiroler Pirmin Volger mit 68:86 beugen.

Schlussendlich besiegte Helmut Gröbner in der Disziplin Dreiband Peter Sparer mit 30:24 in 50 Aufnahmen und spielte den 6:2-Gesamtsieg der Wieselburger ins Trockene.