Wieselburgs Meisterlicher Auftritt

Bereits vor der Beginn gegen den BCA Innsbruck spielte die Konkurrenz der Bundesliga B1 den Wieselburger Qeueartisten in die Karten. Der Aufstieg in die Bundesliga A stand somit bereits fest. Dementsprechend gelöst agierten die Braustädter in allen vier Disziplinen. Gregor Karner war in der Freien Partie eine Klasse für sich. Mit einer Serie von 159 Punkten am Stück beendete er das Spiel in der dritten Aufnahme mit 200:13.

Ein makelloser Auftritt des neuen Meisters

In der Disziplin Cadre 35/2 blieb es länger spannend. Gerhard Steiner setzte sich erst in der zweiten Hälfte der Partie gegen Wolfgang Gritsch ab und gewann 150:80. Einbandspieler Bernd Schiller reichte gegen Lukas Kurtze eine durchschnittliche Leistung, um sich am Ende mit 69:35 durchzusetzen. Den perfekten Abschluss lieferte Dieter Gröbner, der in der Disziplin Dreiband Peter Sparer mit 28:23 bezwang und somit den makellosen Auftritt des Meisters fixierte.