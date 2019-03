Durch den Druidensumpf, hinauf auf den Drachenberg, weiter zum mystischen Meer. Danach warteten der Sklavenberg und zum Abschluss das Feld des Schmerzes. Was klingt wie die Eckpunkte des neuesten Fantasy-Games ist eigentlich ein kleiner Einblick in den härtesten Dirtrun Österreichs, den „Celtic Warrior“ im Burgenland.

Keine Gnade für die Oberschenkel

Welche Hindernisse sich hinter den martialisch anmutenden Namen verstecken, erklärt der Wieselburger Mario Trümmel im Gespräch mit der NÖN Erlauftal. „Beim Druidensumpf musste man durch teilweise brusthohes Wasser waten. Der Drachenberg war eine extrem lange und schwierige Waldpassage. Im mystischen Meer durften wir unter schwimmenden Baumstämmen hindurchtauchen. Eines der härtesten Hindernisse.“ Der Sklavenberg? „Sandsäcke über einen Berg schleppen.“ Das Feld des Schmerzes? „Ein anderer Name für den Hindernisparcours“, lacht der Wieselburger.

Dass die Raccoons, oder eben auf Deutsch Waschbären, wissen, wie solch eine Herausforderung am besten angegangen wird, haben sie bei zahlreichen anderen Dirtruns bewiesen. Der „Celtic Warrior“ im Burgenland, das ist aber nochmal ein anderes Kaliber.

Das Trio schlug sich jedenfalls hervorragend. Zettel (Oberndorf) und Trümmel nahmen die 15-Kilometer-Distanz in Angriff. Während des gesamten Rennens war das Duo stets im Spitzenfeld zu finden. Am Ende holte Trümmel in 2:38 Stunden Platz zwei, Zettel (2:41) wurde Dritter.

Heiss (Loosdorf) stellte sich erstmals in seiner Karriere einer Ultra-Distanz. 50 Kilometer. Zeitlimit: 10:30 Stunden. Beinhart. Der Waschbär lieferte eine brutal starke Leistung ab. Nach 9:50 Stunden erreichte Roman Hess, völlig erschöpft aber überglücklich, als Siebenter das Ziel. Als einer von nur 14 Athleten, welche die komplette Distanz und die dazugehörigen 1.500 Höhenmeter gemeistert haben. Trümmel: „Dazu musst du körperlich und geistig in einer Top-Verfassung sein.“

Einer von diesen 14 war außerdem Roland Bilek. Der für das Team „Celtic Warriors“ startende Wieselburger verpasste als Vierter nach 9:19 Stunden knapp das Stockerl.

EM in Polen, WM in England

Im Endeffekt aber egal. Denn: Dank ihrer starken Leistungen haben sich alle vier Mostviertler für die Obstacle-Course-Running (OCR) Europa- und Weltmeisterschaft qualifiziert. Die „Raccoons“ und ihr guter Freund werden Österreich international vertreten. Die EM steigt Ende Juni in Polen, Ende Oktober wartet die WM in England.