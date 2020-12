Nach dem das zehnjährige Jubiläum leider im Vorjahr aufgrund der damals immer brisanter werdenden COVID-Situation abgesagt werden musste, galt für die Hochkar Challenge das Motto: „Aufgeschoben ist noch aufgehoben.“.

Die Hochkar Challenge wurde zuerst von der Liftgesellschaft veranstaltet und seit dem Jahr 2014 ist Günther Kendler hauptverantwortlich als Organisator. Für zahlreiche Ausdauersportler ist dieser Alpintriathlon ein absoluter Fixpunkt im Rennkalender.

Der außergewöhnliche Triathlon am Fuße des Hochkars, beinhaltet die Disziplinen Traillauf, Radfahren und Skitouren gehen, erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit, im Jahr 2019 waren bereits beinahe 400 Athletinnen und Athleten am Start. Der Wettkampf soll am 10 April 2021 über die Bühne gehen, man kann sowohl als Einzelsportler oder in der Staffel an den Start gehen.

„Wir wissen, dass das ein sehr ehrgeiziges Ziel ist. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir diesen Betrag schaffen.“ Günther Kendler, Orga-Chef Hochkar Challenge

Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums wollte das ganze Organisation Team auch eine regionale, karitative Organisation unterstützen, so entschied man sich für die Lebenshilfe Roggatsboden.

Gemeinsam für die gute Sache. Teamcaptain und Trailläufer Werner Schrittwieser, Bikerin Andrea Lammerhuber und Tourenskigeher Michael Fichtinger (v.l.) wollen bei der Hochkar Challenge im April 2021 als Charity-Team starten. Dazu benötigt das Trio allerdings Ihre Unterstützung. Sportfotograf, privat (2)

„Uns liegt es am Herzen, jene zu unterstützen, die nicht das Glück haben, fit genug für die Hochkar Challenge zu sein. Außerdem war es uns wichtig, eine karitative Einrichtung in der Region zu wählen. Daher haben wir uns für die Lebenshilfe Rogatsboden entschieden“, erklärt Hauptorganisator Günther Kendler.

Auf Höhe der Mautstation Lassing beginnt mit dem Traillauf über drei Runden aufgeteilte sieben Kilometer mit jeweils 210 Höhenmeter, der Bewerb. Anschließend stellen sich die Athleten mit dem Fahrrad der neun Kilometer langen asphaltierten Hochkar Alpenstraße und absolvieren bis zur Wechselzone Talboden noch 820 Höhenmeter.

Bei der Wechselzone Talstation 4er Hochkarbahn, tauschen die Ausdauersportler nun das Rad gegen die Tourenski. Nun müssen die Athleten die Strecke bis zum Joschi Berghaus absolvieren und von dort gehen die Athleten anschließend bis zum unteren Einstieg der Häsing sich vorarbeiten, bis es zur ersten Verschnaufpause kommt. Anschließend fahren die Athleten wieder bis hin zur Wechselstation Talboden und absolvieren die Runde nochmals.

Insgesamt müssen die Athleten bei diesen drei Wettbewerben circa 22,5 Kilometer und 1610 Höhenmeter zurücklegen. Das erste Staffelteam für die Hochkar Challenge steht bereits fest, bestehend aus Teamkapitän Werner Schrittwieser (Traillauf), Andrea Lammerhuber (Rad) und Michael Fichtinger (Toursenski).

Bevor das Trio aber auch wirklich an den Start gehen kann, gilt es, eine Hürde zu nehmen. Eine finanziellen Hürde. Kommen im Rahmen der zuvor angesprochenen Charity-Aktion über 700 Euro zusammen, darf dass Team starten. Gelingt dies nicht, gibt es auch kein Charity-Team.

