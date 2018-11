Insgesamt acht Rennen musste der 28-jährige Jürgen Käfer (Verein: MSC-NÖ-Nord) in der Einsteiger-Klasse „Unverbaut“ fahren, um nun als Dritter des Endklassements vom Podest lachen zu können. Käfer musste sich lediglich dem Zweiten Jochen Holy (Verein: MSC Traiskirchen) und dem Staatsmeister Manuel Posch (Verein: CT 161 Puchberg) geschlagen geben. „Nächste Jahr nehme ich dann den Titel ins Visier“, so der Zarnsdorfer. Vom Reglement her kann die Rennserie mit Ralley Cross verglichen werden. „Beim „Auto-Crash“ ist es jedoch erlaubt, den Autos der Kontrahenten hineinzufahren“, hebt Jürgen Käfer ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal hervor.

In der Einsteiger-Klasse darf man zudem nur mit dem Originalmotor fahren, allrad-betriebene Autos sind nicht erlaubt. Außerdem muss der Fahrer auf der rund einen Kilometer langen Strecke ohne Co-Pilot auskommen. Pro Rennen werden vier Läufe gefahren, woraus sich schließlich ein Endergebnis für die Gesamtwertung ergibt.

Nach zwei Motorschäden im Vorjahr wechselte Jürgen Käfer nun auf einen Honda Civic Coupé, mit dem auf Anhieb Erfolg einkehrte. In Sachen Training bleibt zwischen den Rennen allerdings nur wenig Zeit. Jürgen Käfer: „Nach einem Rennen geht es vor allem darum, das Auto für den nächsten Wettlauf in Schuss zu bringen. Da es häufig Kollisionen gibt, entstehen nach jedem Rennen Schäden am Auto.“ In der kommenden Winterpause bleibt aber jetzt genug Zeit, um das Auto wieder auf Vordermann zu bringen, bevor dann im Frühjahr die neue Saison startet.