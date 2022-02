Gerhard Prohaska: „Olympia-Spirit gibt’s diesmal nicht“

Großereignisse sind im Normalfall das berühmte Salz in der Suppe. Allein der Klang des Wortes „Olympia“ beschleunigt den Pulsschlag und sorgt für Kribbeln in der Magengegend. Über den diesjährigen Winterspielen in Peking hängt allerdings ein hartnäckiger Schatten. Ein Nebel, der immer dichter wird, je näher die Eröffnungsfeier rückt. „Große Vorfreude habe ich nicht“, gesteht Gerhard Prohaska. Der 51-jährige Wieselburger ist Teil der Sportredaktion von Ö3 und berichtet für Österreichs reichweitenstärksten Radiosender seit Jahren von den großen Events dieser Welt. Er ist das, was man so gern als „alter Hase“ bezeichnet. Entsprechend viel hat Prohaska in schon erlebt. „Im Vergleich zu anderen Spielen habe ich diesmal schon ein mulmiges Gefühl.“ Er weiß nämlich, was da auf ihn zukommt.

Die Umgebung bleibt unentdeckt

Im Sommer 2021 war der Wieselburger bei den Sommerspielen in Tokyo vor Ort, musste sich dabei an rigorose Quarantäne-Vorgaben halten. Mehr als sein Hotel, die Wettkampfstätten und das Innere von speziellen Olympia-Shuttles hat er damals wochenlang nicht gesehen. Genau das erwartet ihn auch in und rund um Chinas Hauptstadt. „Vor Ort sind wir in einer Bubble. Busse bringen uns vom Hotel zu den verschiedenen Veranstaltungsorten und wieder zurück. Gegessen wird im Hotel. Eine Möglichkeit, die Umgebung und die Stadt zu erkunden, gibt es nicht.“

Warum all diese Maßnahmen notwendig sind, liegt nach mittlerweile fast zwei Jahren auf der Hand. „Omikron hat die Situation jetzt noch weiter verschärft“, sagt Prohaska. Das war auch im Ski-Weltcup-Zirkus zu bemerken, den er für Ö3 begleitet. „In den letzten Wochen herrschte bei Aktiven und Betreuern schon eine merkbare Angst. Jeder Test bedeutete großes Zittern. Wobei ein positives Ergebnis für Athleten klarerweise noch viel schlimmer gewesen wäre als zum Beispiel für mich. Vor diesem Hintergrund kann ich ganz klar sagen: Einen Olympia-Spirit gibt es diesmal nicht.“

Gesundheitstagebuch, Apps und PCR-Tests

Das hat wohl auch etwas mit der mühseligen Vorbereitung auf die Spiele zu tun. In den 96 Stunden vor Abflug müssen zwei PCR-Tests gemacht werden, zudem ist die (ohnehin eingeschränkte) Bewegung von Ort nur durch diverse Apps und QR-Codes möglich, die erst einmal installiert beziehungsweise verstanden werden wollen. Alle Teilnehmer, Trainer, Funktionäre, Reporter etc. sind dazu verpflichtet, in den 14 Tagen vor ihrem Abflug ein Gesundheitstagebuch zu führen, in welchem sie ihre Körpertemperatur und etwaige Symptome dokumentieren. „Viele Möglichkeiten, Fehler zu machen.“

Für den Wieselburger selbst stellt sich die Situation „etwas entspannter“ dar. Er ist seit Kurzem Omikron-genesen. Angesteckt hatte er sich beim Ski-Weltcup in Courchevel. Ein wenig ist die chinesische Führung den Gästen aus dem Ausland zuletzt entgegengekommen. Der CT-Wert, ab dem jemand als negativ getestet gilt, wurde zuletzt von 40 auf 35 gesenkt. „Viele Europäer hätten bei einem 40er-Wert Probleme gehabt“, weiß Prohaska. Die Regelungen bleiben dennoch strikt. „Es genügt schon, wenn du im Flugzeug in der Nähe eines positiv Getesteten gesessen bist. Auch wenn du selbst negativ sein solltest, musst du vor Ort in Isolation.“

Gerhard Prohaska wird insgesamt drei Wochen in Peking verbringen und von den Olympischen Winterspielen berichten. So lautet zumindest der Plan. Denn: Wer kurz vor der Heimreise positiv getestet wird, muss vor Ort in Quarantäne. „Das wäre natürlich ein Horror“, gesteht der Wieselburger.

Dass sich die Vorfreude angesichts dessen in Grenzen hält und der Puls beim Gedanken an Olympia keine Purzelbäume schlägt, ist nachvollziehbar.

Die Suppe schmeckt diesmal ein wenig fad.