Ein Glanzlicht für den Raccoon

Der Münchner Olympiapark zählt wohl zu den ikonischsten Sportstätten Europas. Speziell die Dachkonstruktion des Fußballstadions dürfte wohlbekannt sein, verfolgte unter ihr doch ein großer Teil der FC-Bayern-Fans bis 2005 die Heimspiele ihres Vereins.

Damit aber genug unnützes Wissen, ab zum richtigen Thema. Eben jener Olympiapark war kürzlich Schauplatz eines Spartan Races. Mit dabei, wie nicht anders zu erwarten: Mario Trümmel und sein Teamkollege Toni Kothmiller von den most4tler raccoons. Die Motivation war hoch, die Konkurrenz stark. „Es war das erste Rennen einer vierteiligen Cupwertung und entsprechend gut besetzt“, erklärt Trümmel. „Ein sehr internationales Starterfeld.“

Sekunden-Krimi um die Bronzene

Vor diesem Hintergrund sind die Leistungen des Ober-Waschbären und seines Teamkollegen nicht hoch genug einzuordnen. Mario Trümmel rettete nach einem harten Kampf tatsächlich noch ein paar Sekunden Vorsprung auf den Viertplatzierten und durfte einen Stockerlplatz bejubeln. Kothmiller sah das Ziel gut vier Minuten später und schaffte es als Achter auch in die Top Ten.

Die Waschbären (engl.: Raccoons) gingen in der Sprintdistanz an den Start und hatten 6,75 km zurückzulegen. Zusätzlich warteten 22 Hindernisse. Trümmel ging das hohe Tempo von Beginn an mit und battelte sich mit der Konkurrenz konstant um die Plätze zwei bis vier. „Es war ein sehr feines, hügeliges Gelände“, berichtet der Wieselburger. „Dazwischen etliche coole Hindernisse. Zum Beispiel ein dreireihiger Twister. Den findet man über die Sprint-Distanz sonst eher selten.“

Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven. Trümmel stürzte, verletzte sich am Knie, aber rettete nach 37:28 Minuten doch noch acht Sekunden Vorsprung ins Ziel, was gleichbedeutend mit Rang drei unter 64 Startern in der Altersklasse 35-39 war. Ein wiederholtes Glanzlicht für den Raccoon.