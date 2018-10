Die diesjährige Wildsau-Dirtrun-Saison ist zu Ende. Finaler Höhepunkt war der Bewerb in der „Hellsklamm“ in der Gemeinde Brand-Laaben (St. Pölten-Land). Mit von der Partie waren selbstverständlich die „Mostviertler Raccoons“. Und die Erlauftaler haben sich hervorragend geschlagen. Während der gesamten, beinharten und herausfordernden Saison.

Wie sonst hätte der Wieselburger Mario Trümmel Platz zwei in der Gesamtwertung der „Mittelklasse/Advanced“ erobern können? Direkt vor dem ebenfalls aus der Braustadt stammenden Roland Bilek vom Team „Celtic Warriors“. „Wir dürfen uns jetzt Oberwildsau schimpfen“, lacht Trümmel.

Über zehn Kilometer, massig Höhenmeter

In der „Mittelklasse/Advanced“ warten Strecken von mindestens zehn Kilometern Länge auf die Teilnehmer. Massig Höhenmeter inklusive. Um es in die Gesamtwertung des Cups zu schaffen, müssen die Sportler bei mindestens drei der sechs Läufe in ganz Österreich an den Start gehen. Gewertet werden die besten drei Ergebnisse und das Finale. Die restlichen Leistungen fallen unter den Tisch.

Den Sieg holte sich Helge Pichler (Celtic Warriors). Die weiteren „Raccoons“ erkämpften sich ebenfalls gute Platzierungen. Romann Heiss wurde Sechster. Roland Zettel belegte, mit einem Lauf weniger, den 19. Rang.