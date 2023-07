Trümmel begleicht Rechnung

So sehr man sich auch bemüht: Es gibt Herausforderungen, die meistert man nie. Oder nur sehr schwer.

Die Rechnung, sie bleibt immer offen. Mario Trümmel verband eine dieser offenen Rechnungen lange Zeit mit dem Erzberg. Der eiserne Gigant war bereits mehrmals Schauplatz eines international besetzten Dirtruns. Für alle Nicht-Insider: Das ist nichts anderes als ein Wettrennen über Stock und Stein, durch Wasser und Gatsch. Die bisherige Bilanz von Trümmel: 2019 gab's Platz 15, 2020 fehlten ihm als Vierter nur 30 Sekunden auf das Stockerl,

2021 holte er Platz neun und 2022 hinderte ihn eine akute Corona-Infektion an der Teilnahme. Heuer hat der Wieselburger endlich Frieden mit dem Berg geschlossen.Trümmel: „Echt

geile Location!“Auf der 24 Kilometer langen Strecke erwarteten ihn gut 60 Hindernisse, zusätzlich zu den 900 Höhenmetern und den 1.000 Stufen hinauf zum Gipfel. „Echt eine geile Location“, sagte er. Nach 2:35:00 Stunden war die Qual vorbei. Als Dritter der Gesamtwertung komplettierte Trümmel das Stockerl. „Es war ein echt hartes Rennen für mich“, sagte er nach dem Zieleinlauf. „Zwischen den Plätzen eins und drei gab es immer wieder Führungswechsel. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich tatsächlich auf dem dritten Platz gefinisht habe!“ Der erste Rang ging an Trümmels Teamkollegen von den Most4tler Raccoons – dynamic sport, Vadym Trykoz, Rang zwei an Stefan Puschacher. „Herzliche Gratulation auch an diese beiden Maschinen! Sie waren MEGA unterwegs!“ Mit Toni Kothmiller als Sechstem schaffte es ein weiterer Raccoon ins Spitzenfeld.Apropos Spitzenfeld: Dort landete auch die Staffel der Waschbären. Nachdem die beiden Herren schon so überragend abgeschnitten hatten, ließ sich auch die Waschbärin nicht lumpen. Mona Kobald steuerte als achtschnellste Dame (Gesamtrang 78) ihren Teil zum Sieg in der Mixed-Staffel bei. „Eine super starke Performance der beiden“, freute sich Trümmel.Dass da diesmal am Erzberg etwas gehen könnte, hatte sich der Wieselburger vielleicht schon zwei Wochen zuvor gedacht. Da stellte er beim Spartan-Heimrennen in St. Pölten nämlich seine Form unter Beweis. Über die Super-Distanz (10,6 km; 25 Hindernisse) holte er in 1:03 Stunden Klassenplatz zwei und Gesamtrang vier. Kothmiller wurde nach einer Aufholjagd noch bärenstarker Fünfter in seiner Altersklasse. Tags darauf wartete die Beast-Distanz.

41 Hindernisse auf 21 Kilometern. Nach 1:57 Stunden sah Trümmel das Ziel und wurde ausgelaugter, aber sehr zufriedener Fünfter. Kothmiller startete in einer anderen Altersklasse, erreichte die Ziellinie nach 2:07 Stunden und durfte sich über die Bronzemedaille freuen.

Die Hindernisse beim Spartan Race in St. Pölten verlangten Trümmel alles ab. Foto: Foto: privat