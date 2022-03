Eine Premiere für Weber

Werbung

In der über 50-jährigen Historie der Sportunion Purgstall gelang es noch keiner Athletin, sich für die Staatsmeisterschaften im Speerwurf zu qualifizieren. Bis zum letzten Wochenende. Larissa Weber qualifizierte sich mit 39.03 Metern für die Staatsmeisterschaften in Amstetten. Bei den Staatsmeisterschaften zahlte Weber aber nochmals Lehrgeld.

An diesem Tag war es Larissa Weber nicht möglich, ihre Leistung aus der Vorwoche abzurufen, und so landete ihr weitester Speerwurf bei 36,68 Metern.

„Ich bin überglücklich, diesen sechsten Platz gemacht zu haben, auch wenn es heute leider nicht für einen Top-Wurf gereicht hat“, so resümiert die junge Sportlerin bei ihrem Staatsmeisterschaft Debüt in der allgemeinen Klasse. Den Sieg und somit den Staatsmeistertitel holt sich die Patricia Madl mit 53,55 Metern. „Ich bin überzeugt, dass Larissa heuer noch die 40-Meter-Marke im Speerwurf knacken wird,“ so positiv gestimmt zeigte sich Walter Mittendorfer.