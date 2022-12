Erfolgreicher Jahresabschluss für ESV Wang

Werbung

Landesmeisterschaft. Die Saison der Wanger Eisstockschützen läuft erfolgreich aus. Bei der Landesmeisterschaft in St. Pölten war der ESV mit drei Spielerinnen und Spieler vertreten. In der Mannschaft gelang Nina Solböck überlegen der Landesmeistertitel in der U16. Und das gleich bei ihrer Premiere.

Die zweite Goldmedaille sicherten sich Markus Karl und Jakob Solböck ebenfalls mit der Mannschaft. In der U23 ging das Team als Favorit an den Start. Durch die Landesmeistertitel werden alle drei Wanger Athletinnen und Athleten bei den österreichischen Meisterschaften im Jänner in Ternitz am Start sein.

Wanger Eisturnier in Amstetten. Im Rahmen der Bundesmeisterschaften der Sportunion in Amstetten veranstaltete der ESV Wang ein Eisturnier. Insgesamt zwölf Mannschaften fanden den Weg auf das Am stettner Eis und lieferten sich packende Duelle.

Am treffsichersten zeigte sich die Spielgemeinschaft Kienberg-Scheibbs. Auf dem zweiten Platz landete der ESV Klein-Pöchlarn. Den letzten Platz auf dem Treppchen sicherte sich die SG Klausur SV-Atus Rosenau. In der Zwischenzeit begann für Youngster Jakob Solböck im steirischen Kapfenberg auch die Qualifikation für die Junioren Europameisterschaft 2023.