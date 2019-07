Die Zeit der Wachablöse ist noch nicht gekommen. Die Konkurrenz ist Thomas Pechhacker aber dicht auf den Fersen. „Es ist schön zu sehen, dass immer mehr junge und motivierter Fahrer dazukommen. Sie trainieren hart und heben so das Niveau in der gesamten Szene.“

Fehler zu Beginn, Vorsprung am Ende

Bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft im Mostviertler Trialpark Amstetten hat es für die jungen Wilden noch nicht gereicht. Der neue/alte Staatsmeister heißt Thomas Pechhacker. Und das, obwohl er mit einem Patzer ins Finale gestartet war. „Gleich in der ersten Sektion habe ich fünf Strafpunkte aufgerissen“, schildert der Purgstaller. „Das hat den Druck auf mich enorm erhöht. Die nächsten Sektionen waren zwar enorm schwierig, ich habe aber wieder in meinen Rhythmus gefunden, bin fehlerfrei durchfahren und am Ende mit großem Vorsprung gewinnen.“

„Ich habe mich nicht auf meinen Lorbeeren ausgeruht, war trainingstechnisch sehr viel unterwegs.“ Thomas Pechhacker

Für die Veranstaltung selbst hatte der amtierende Weltmeister nur lobende Worte übrig: „Perfekte Organisation, super Sektionen, und das Wetter hat auch gehalten.“

Bronze ging übrigens auch in den Bezirk Scheibbs, ebenfalls nach Purgstall, ebenfalls zur Familie Pechhacker. Bruder Alexander schaffte hinter Thomas Klausner noch den Sprung aufs Stockerl.

Seit seinem großen Coup bei den Weltmeisterschaften in China im November des Vorjahres war der Purgstaller permanent unterwegs. „Ich habe mich nicht auf meinen Lorbeeren ausgeruht“, erzählt er im Gespräch mit der NÖN Erlauftal. „Ich war trainingstechnisch sehr viel unterwegs.“ Bilbao, Kapstadt, Barcelona, Viborg, Tribunj, Rudina, Olomuc. Der Mann kommt herum.

Gregor Mayr Das Stockerl teilte er sich mit Bruder Alexander (l.) und Thomas Klausner.

Alles, um für den kommenden Weltcupstart perfekt gerüstet zu sein. Pechhacker will nichts dem Zufall überlassen, geht dafür neue Wege. „Seit Jänner arbeite ich mit einem Mentaltrainer aus der Schweiz zusammen.“

Am kommenden Wochenende wartet mit dem Weltcup-Tourstopp in Salzburg ein Heimrennen auf Österreichs Staatsmeister. Die Elite gastiert von. 5. bis 7. Juli auf dem Residenzplatz. „Ich will es erstmal ins Finale der besten Sechs schaffen“, blickt der Purgstaller voraus. „Dort dann Vollgas geben und so weit vorne wie möglich landen. Die Leistungsdichte ist enorm, es kann alles passieren.“