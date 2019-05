Der zweite Lauf zur „World Enduro Super Series“, kurz WESS, unterscheidet sich von anderen Rennen gravierend. Der „Trèfle Lozérien AMV“ in Frankreich wird im klassischen Wettkampfmodus bestritten. Das bedeutet: Die technischen Schwierigkeiten sind überschaubar, was zählt, ist das Tempo. Und das ist enorm hoch.

Lars Enöckl kam mit den Gegebenheiten durchaus gut zurecht und holte in seiner E3-Klasse Rang vier. In der Gesamtwertung bedeutete das den 24. Rang in einem über 600 Starter umfassenden Feld.

Zunächst lief es für den Lunzer aber nicht unbedingt nach Wunsch. Im Unterschied zum Vorjahr, als sich der Kurs staubtrocken und schnell präsentiert hatte, dominierten heuer Regen und Schlamm. „Das Rennen war sehr intensiv. Es hat geregnet und war sehr kalt“, blickt der Lunzer zurück. „Diese Bedingungen haben alles sehr spannend gemacht.“

Nach und nach fand Österreichs bester Hard-Endurist aber immer besser in das Rennen hinein. „Mit jedem Kilometer bin ich besser mit den Bedingungen und dem rutschigen Kurs zurechtgekommen.“ Logische Konsequenz: Die Zeiten in den Sonderprüfungen wurden immer besser.. „Am letzten der drei Tage war es wirklich sehr OK“, resümierte Enöckl. „Ich bin mit Gesamtrang 24 wirklich zufrieden.“

Nun wartet der „Iron Giant“, der Erzberg, auf die Enduro-Welt. Lars Enöckl will auf dem Erzberg seine Hard-Enduro-Fähigkeiten wieder voll ausspielen.