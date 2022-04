Steinakirchner Jonas Ederer legte Talentprobe ab

Werbung

Ein perfekter Auftakt für Jonas Ederer in der Enduro-Staatsmeisterschaft in der Klasse Jugend.

Der 14-Jährige gewann bereits im Vorjahr den Endurocup in der Klasse 85ccm. Nun erfolgte über die Winterpause der Umstieg auf die 125ccm. Das Auftaktrennen stieg im kärntnerischen Guttaring. In der vorgegebenen Renndistanz von drei Stunden mussten drei Runden mit jeweils zwei schweren Streckenabschnitten und zwei Sonderprüfungen absolviert werden. Am Vortag lag auf der Strecke noch Schnee, daher musste die Qualifikation abgesagt werden. Am Renntag aber trocknete die Strecke rasch ab und Jonas Ederer absolvierte eine sehr solide Fahrt. Bei den technisch sehr anspruchsvollen Sonderprüfungen blieb kein Fahrer ohne Fehler, und Konstanz war der Schlüssel zum Erfolg. Jonas Ederer stellte sich perfekt darauf ein und fuhr auf den dritten Platz.