Ein Spitzenplatz ist es beim letzten Rennen zum diesjährigen Österreich Cup in der Steiermark nicht geworden. Musste es aber auch nicht. Max Kabas hatte sich im bisherigen Verlauf der „Junior Trophy“ einen komfortablen Vorsprung herausgearbeitet. Der reichte. Der Purgstaller hat zum Abschluss seiner Nachwuchs-Karriere einen Gesamtsieg in der Juniorenkategorie gefeiert.

Nach 103 Kilometern und 1.700 Höhenmetern kam Kabas als Siebenter ins Ziel. „Das Bora-Hansgrohe-Nachwuchsteam hat das Rennen total dominiert“, erzählt Vater Robert Kabas. Am Ende aber eben Makulatur. Mit seinem Gesamtsieg trug der Youngster einen großen Teil zum Gewinn seines „Friesis Bikery Junior Racing Team“ in der Mannschafts-Gesamtwertung bei.

Bereits Anfang September war Kabas bei der österreichischen Bahn-Meisterschaft im Wiener Dusika-Stadion gestartet. Im Madison-Rennen der Elite verpasste er, gemeinsam mit Partner Max Schmidbauer und punktegleich mit den Drittplatzierten, das Stockerl nur knapp.

So richtig krachen ließ es der Erlauftaler dann bei den österreichischen Bergmeisterschaften, einen Tag später. Kabas wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte, nach einem Soloritt, den Sieg in der U17-/Juniorenwertung. Mit neuem Streckenrekord.

Weltmeisterschaft in Yorkshire nächstes Highlight

„Um einen halben Meter“ versäumte Kabas hingegen Bronze in der Junioren-Wertung der österreichischen Kriterium-Meisterschaft. Ein Sieg in der letzten Wertung hätte gereicht, um in der Endabrechnung auf Rang drei zu liegen. So wurden es die Plätze zwei und fünf.

Noch ist die Saison für Max Kabas nicht ganz vorbei. Es wartet noch ein Highlight: die Weltmeisterschaft in Yorkshire Ende September. Vater Robert erklärt: „Max wird Österreich im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen vertreten. Mal sehen, wie ihm der hügelige und raue Kurs liegt.“