Hausmening und Ardagger sind weiter

Waidhofen war der Schauplatz des Mostviertelfinales des Erima Sumsi Cups. Mit dabei waren die Volksschulen aus Opponitz, Ybbsitz, Ruprechtshofen, Scheibbs, Steinakrichen, Petzenkirchen, Hausmening und Ardagger.

Zuerst wurden in zwei Gruppen die Finalisten ermittelt. Die Tabellenführer haben sich auch gleichzeitig für das Landesfinale in Würmla qualifziert. Hausmening und Ardagger waren dabei eindrucksvoll unterwegs. Hausmening setzte sich in der Gruppe A ebenso ohne Punktverlust durch wie Ardagger in der Gruppe B. Im Finale entwickelte sich eine packende Partie. Am Ende war es Hausmening, das sich mit einem knappen 2:1 über Ardagger durchsetzte. Im Spiel um Platz drei gewann Steinakirchen mit einem 1:0 über Petzenkirchen. Ruprechtshofen setzte sich im Neunmeterschießen über Scheibbs in der Partie um Platz fünf durch. Ybbsitz holte mit einem 4:0 über Opponitz den siebenten Platz.