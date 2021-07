Packende Rennen und Radsport auf hohem Niveau garantieren die Erlauftaler Radsporttage, die am Samstag und Sonntag in Wieselburg über die Bühne gehen. Neben dem Bundesliga-Rennen bei den Damen und der Herren-Elite fahren die heimischen Junioren und Juniorinnen um die Österreichische Meisterschaft. Mit dabei sind in dieser Klasse auch fünf Starter vom Veranstalterteam, dem ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall, wobei man mit dem 17-jährigen Göstlinger David Paumann ein ganz „heißes Eisen“ im Rennen hat. Die NÖN bat den Kochlehrling im Vorfeld zum Interview.

NÖN: Mit welchen Erwartungen gehst du in die beiden Heimrennen am Wochenende? Immerhin giltst du als „heißester “ Medaillenkandidat deines Teams.

David Paumann: Bei den Heimrennen in Wieselburg möchte ich mich gut in Szene setzen und peile eine Top 5-Platzierung an. Für eine Medaille bei den Staatsmeisterschaften muss alles passen. Die Konkurrenz ist sehr stark. Deshalb setze ich mich selbst nicht zu sehr unter Druck mit zu hohen Erwartungen.

Du hast zwei Trümpfe bei diesen Rennen. Einerseits ein starkes Juniorenteam, andererseits kennst du die Strecke. Wie sehr kann das von Vorteil sein?

Paumann: Es stimmt, dass unser Verein ein starkes Juniorenteam hat. Mit unserem Trainer Clemens Rumpl werden wir bestens betreut und auf die Rennen vorbereitet. Der Lokalmatador ist aber David Preyler aus Feichsen. Er ist nur zwei Monate jünger als ich und ist in einer tollen Form. Zusätzlich haben wir in dieser Saison durch Sebastian Putz Verstärkung bekommen, der auch schon tolle Erfolge in dieser Saison eingefahren ist. Und auch Felix Graf und Nico Scheibenbauer werden versuchen, sich bestmöglich zu präsentieren. Natürlich haben wir auf der Strecke trainiert, aber die anderen Teams werden sich die Strecke vor dem Rennen sicher auch anschauen. Deshalb dürfte dieser Vorteil nicht so groß sein.

Was ist der Vorteil bei einem Straßenrennen, wenn man in einem schlagkräftigen Team fährt? Wie sehr kann man da als Einzelfahrer davon profitieren?

Paumann: Wenn man ein starkes Team hat, hat man den Vorteil, dass man bei Attacken der Konkurrenz nicht immer sofort selbst reagieren muss. Die Teamkollegen sollten die Lücken schließen, damit ich mir die Kraft für die entscheidenden Momente aufbehalten kann.

Wenn du dir die beiden Rundkurse am Samstag und Sonntag anschaust, wo sind die entscheidenden Kriterien der Strecke?

Paumann: Beide Kurse sind sehr anspruchsvoll. Meiner Meinung nach ist die Strecke am Sonntag sogar schwieriger. Die entscheidenden Schlüsselpassagen werden die Anstiege sein, da sich an diesen der Leistungsunterschied deutlicher bemerkbar macht.

Du bist beruflich Kochlehrling. Ein Job, in dem du auch am Wochenende tätig sein musst. Da finden aber auch die Rennen statt. Wie lassen sich der Sport und die berufliche Ausbildung verbinden?

Paumann: Die Kochlehre auf der Seeterrasse in Lunz macht mir sehr viel Spaß. Wir sind dort ein tolles Team. Mein Chef kommt mir immer sehr entgegen und unterstützt mich so gut wie möglich bei meinen sportlichen Ambitionen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich versuche, mein Training vor bzw. nach der Arbeit zu absolvieren. Das heißt, ich fahre vor der Arbeit zwei bis drei Stunden und nach der Arbeit mit dem Rad wieder nach Hause.

Bleibt da noch Zeit für andere Hobbys bzw. Freunde/Freundin?

Paumann: Aufgrund meines umfangreichen Trainingsplans sowie meiner Lehre habe ich derzeit keine Zeit für andere Hobbys. Wenn ich frei habe, dann versuche ich, mich zu entspannen und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Freundin habe ich aktuell keine (lacht).

Wohin soll dein weiterer Weg führen – beruflich und sportlich?

Paumann: Langfristig ist mein Ziel, im Profiradsport Fuß zu fassen. Falls das nicht klappen sollte, kann ich auf meine tolle Berufsausbildung zurückgreifen. Dann könnte ich ja vielleicht auch als Koch bei einem Profirad-Team unterkommen.

Sportlich ist das Ziel für 2022, in einem U23-Team anzudocken. Kann man schon verraten, wohin dich dein Weg führen wird?

Paumann: So wie es jetzt aussieht, kann ich ab 2022 beim KTM Tirol Cycling Team fahren. Für mich ist das die perfekte Möglichkeit, meine sportliche Laufbahn kontinuierlich und professionell fortzusetzen. Das Team ist bekannt dafür, seine Nachwuchstalente aufzubauen und im besten Falle in die Worldtour zu bringen, was auch schon oft gelungen ist.