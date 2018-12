Die dreitägigen Internationalen Erlauftaler Radsporttage, veranstaltet vom RC Steiner Shopping Purgstall, sind eine der traditionsreichsten Radsportveranstaltungen in Österreich. 2019 finden diese zum bereits 48. Mal statt. Allerdings ist von 26. bis 28. Juli der Schauplatz ein neuer. „Aufgrund der Baustelle im Purgstaller Ortszentrum haben wir einen alternativen Veranstaltungsort gesucht und diesen für zwei Jahre dank der Unterstützung der Stadtgemeinde in Wieselburg gefunden“, freut sich RC-Obfrau Renee Preyler.

Die genauen Streckenführungen der beiden Rennen am Samstag und Sonntag werden in den nächsten Wochen mit der Bezirkshauptmannschaft abgeklärt. Ein Fixbestandteil der beiden geplanten rund 23 Kilometer langen Rundkurse, die auch nach Wieselburg-Land und Wolfpassing führen sollen, wird „die kleine Hölle“ sein, der Anstieg bei der NÖ-Halle Richtung Pfarrkirche. Das traditionelle Kriterium am Freitag soll zur Gänze am Wieselburger Messegelände ausgetragen werden und auch ein Kinder- sowie Promi-Rennen beinhalten. „Wir wollen auch viele Hobbysportler und Radsportinteressierte zu unseren Rennen locken und damit das Interesse für unseren Verein wecken“, sagt Preyler.

Die Obfrau, die seit dem Vorjahr den Verein führt, hat aber noch ein ganz besonderes Ass im Ärmel. Denn die beiden Rennen am Samstag und Sonntag könnten erstmals in der Geschichte der Radsporttage Bundesliga-Elite-Rennen werden. Die Entscheidung darüber fällt im Jänner. Preyler ist optimistisch: „Wir haben das Know-how im Verein und auch die Anerkennung seitens des Verbandes, dass wir so ein Event durchführen könnten.“

Bundesliga-Elite-Rennen wäre enorme Aufwertung

Wird es ein Bundesligarennen, dann werden die komplette nationale Elite und auch zahlreiche internationale Elite-Teams am Start sein. Eine immense Aufwertung für die Radsporttage und den Verein, der alljährlich rund 700 Starter bei seinen drei Rennen zählt. Und auch nicht uninteressant für die Sponsoren. Denn mit dem Bundesligarennen verbunden sind fixe TV-Zeiten. Und so ein Event kostet Geld.

„Unser jährliches Budget für die drei Tage liegt bei knapp 30.000 Euro. Für das Bundesliga-Rennen müssten wir dieses um rund 15.000 Euro aufstocken“, weiß Preyler und bedankt sich auch bei der Stadt Wieselburg, die vorerst einmal 7.000 Euro als Sponsoring (davon ein Teil als Sachleistungen) für 2019 übernommen hat.

Die Verlegung der Radsporttage von Purgstall nach Wieselburg ist vorerst für zwei Jahre fixiert. Wie es danach weitergeht, hängt vor allem vom Fortschritt der Bauarbeiten im Purgstaller Ortszentrum ab.

Damit gibt es in den nächsten beiden Jahren drei Radsport-Highlights in Wieselburg. Denn neben den Radsporttagen findet im September 2020 wieder die Bäcker-Rad-WM statt. Karl Neubacher, selbst Radsportler und Mitglied beim RC Purgstall, hat diese wieder nach Wieselburg geholt und kann dabei auf die Unterstützung des Purgstaller Vereins zurückgreifen.

Schon jetzt hat der pensionierte Bäckermeister für die Radsporttage und die Bäcker WM eigene Rad-Weckerl kreiert. „Wenn dann präsentieren wir uns in Wieselburg als perfekte Veranstalter“, sagt Neubacher mit einem breiten Grinsen.