Ohne sie geht nichts. Sie sind ein wichtiges Rädchen in der Maschinerie jedes großen Tennisturniers. Die Ballkinder. „Alles ist genauestens durchorganisiert“, erzählt Petra Gassner-Ditzer. „Wer wann welchen Ball aufnehmen bzw. weiterrollen darf. Wo genau sich die Kinder zu platzieren haben, damit die Bandenwerbung in jeder Kameraeinstellung perfekt zu sehen ist. Da steckt ein sehr detailliert geplantes Programm dahinter.“

Warum Gassner-Ditzer so genau über die Aufgaben eines Ballkindes Bescheid weiß? Ihre Tochter Anja ist eines dieser Ballkinder. „Seit drei Jahren ist sie beim Erste Bank Open in Wien im Einsatz. Begonnen hat sie beim Generali Ladies in Linz.“

Fitness und Wissen auf dem Prüfstand

Bevor ein Kind allerdings in den erlauchten Kreis aufgenommen wird, gilt es eine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Die hört auf den Namen „Spark-7 Ballkids-Challenge“. Geschicklichkeit, motorische Fähigkeiten und Tennis-Wissen werden überprüft. Die Teilnahmebestätigung wird jedes Jahr von einem der österreichischen Spitzen-Cracks unterzeichnet. Alex Peya, beispielsweise. Oder Gerald Melzer. „Dann dauert es ein paar Wochen ehe man die Zu- oder Absage erhält“, schildert Gassner-Ditzer.

Anja hat es heuer wieder geschafft. Neben dem Erlebnis auf dem Platz wartet auf die Ballkinder jedes Jahr ein Meet and Greet mit einem der Topspieler des Turniers. Heuriger Star: Dominic Thiem. „Den Profis so nahe zu sein gefällt mir besonders“, erklärt sie. „Es taugt mir, einen Beitrag zum Gelingen des Turniers leisten zu können. Und auf dem Center Court zu stehen ist sowieso ein unbeschreibliches Gefühl.“

Anja Gassner selbst spielt seit ihrer frühesten Kindheit Tennis. Trat sie bisher für den TC Volksbank Purgstall an, wechselt sie zur kommenden Saison zum UTC Sparkasse Scheibbs.

Was nach dem Einsatz als Ballkind bleibt, sind die Erinnerungen. „Das Gewand dürfen sie auch behalten“, lacht Mutter Petra. Und das Wissen, dass ohne die Kids nichts gehen würde.