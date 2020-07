Ein wahres Marathon-Turnier ging jüngst in St. Valentin über die Bühne. 15 Stocksportler waren angetreten. Jeder spielte gegen jeden. Über sieben Stunden dauerte das Solo-Turnier, 336 Versuche wurden dabei ausgespielt. Zusätzlich erschwerten hohe Temperaturen den Bewerb.

Ganz und gar nicht beeindruckt, weder von der Hitze, noch von der Konkurrenz, zeigten sich Jakob und Patrick Solböck. Das Bruder-Duo des ESV Union Wang dominierte den Bewerb quasi nach Belieben. Am Ende setzte sich mit Jakob der jüngere der beiden Sollböcks durch und feierte einen überlegenen Turniersieg. Er kassierte keine Niederlage und musste lediglich bei einem Remis Punkte abgeben. Auf Rang zwei folgte Patrick Solböck.

Die nächste Station der Solo-Turnierserie geht in Wang über die Bühne. Am 26. Juli wird in zwei Neunergruppen gespielt. ESV-Obmann Stefan Solböck: „Aktuell gibt es noch einige freie Startplätze.“