Champions League. Das war für den ESV Wang allemal eine Reise wert. In Neuenstadt (Deutschland) stieg das Champions League-Viertelfinale gegen den ESC Stuttgart-Vaihingen. Trotz sechsstündiger Anreise riefen die Wanger ihre Bestleistung ab. Nach einer fehlerlosen Stockschuss-Leistung stand am Ende ein 6:0-Sieg. „Nur einige wenige Maßfehler auf dem ungewohnten Sapubelag wurden gemacht. Speziell im 2. Durchgang spielten die Stuttgarter groß auf.

Ein einziger Fehler der Hausherren entschied diesen Durchgang zu unseren Gunsten“, berichtet Mannschaftsführer Stefan Solböck. Nach der Pause hielten die Wanger den Druck aufrecht. „Danke nochmals den mitgereisten Fans und der Gastfreundschaft von ESC Stuttgart-Vaihingen“, fügt Solböck hinzu. Anschließend wurden vor Ort auch die Halbfinalpaarungen ausgelost. Der ESV Union Wang bekommt es im zweiten Halbfinale mit ASC Seiseralpe aus Südtirol zu tun. Das Final-Four findet am 9. Oktober in Passau statt.

Senioren-Meisterschaft. Den neunten Platz bei der Senioren-meisterschaft ergatterten die Wanger in Stattersdorf. Ohne Wolfgang Karl und Stefan Solböck (beide in der Champions League in Neuenstadt) spielte die Mannschaft sich auf Platz neun. Wobei es ganz eng um die begehrten Steherplätze herging. Damit geht die Sommersaison mit den NÖ und BÖE Meisterschaften zu Ende.