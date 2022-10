Mario Trümmel bei Spartan-EM in London: Wie knapp war das bitte?!

Werbung

Erfolgreiche Sportler zeichnet eine Sache ganz besonders aus: Der Ehrgeiz, immer besser werden zu wollen. Niemals wirklich ganz zufrieden zu sein. Mario Trümmel ist ein erfolgreicher Sportler. Der Wieselburger durfte Österreich bei der Spartan-Europameisterschaft in London vertreten. Einen Top-Ten-Platz hatte er sich dort als Ziel gesetzt. „Wohl wissend, dass die Konkurrenz dort ja auch nicht von schlechten Eltern ist.“ Und um das Wichtigste gleich vorwegzunehmen: Sein Ziel hat Trümmel erreicht. Auf eindrucksvolle Weise.

Waschbär als schnellster Österreicher

Der Gründer der „Most4tler Raccoons“ holte in seiner Altersklasse (35-39) Rang sieben von 91 Startern und wurde 30. in der Gesamtwertung. Damit war er – hinter den rot-weiß-roten Elitestartern – bester Österreicher. Ein Bombenergebnis. „Kurz hab ich mir trotzdem ein bissl in den Hintern gebissen“, gestand Trümmel. Um den Grund für dieses Verlangen zu verstehen, muss man einen genaueren Blick auf das Rennen werfen.

Penalty Lane statt Straf-Burpees

Ein 21 Kilometer langer Kurs mit 700 Höhenmetern und 35 Hindernisse warteten auf die Athleten. „Nach der Streckenbesichtigung am Vortag war klar, dass es sich um einen sehr schnellen Kurs handelt. Und so ein lauflastiger Kurs kommt mir grundsätzlich entgegen.“ Einziger Unterschied zu normalen Spartan-Races: Statt den Straf-Burpees, die man für ein nicht geschafftes Hindernis ableisten musste, wartete in London eine „Penalty Lane“, also eine Strafrunde.

„Kurz hab ich mir trotzdem ein bissl in den Hintern gebissen. [...] Aber mit meiner Leistung bin ich natürlich trotzdem zu 100 % zufrieden.“ Mario Trümmel EM-Spartaner

Und mit der machte Trümmel gleich zu Beginn gezwungenermaßen Bekanntschaft. „Ich bin zu schnell in ein sehr leichtes Hindernis hineingesprungen und deshalb abgeschmiert.“ Und genau dieser kleine Fauxpas war es, der schlussendlich das Verlangen nach einem herzhaften Biss in den Allerwertesten weckte. Denn vermutlich war dieser der Grund dafür, dass es am Ende denkbar knapp nichts mit dem Stockerlplatz wurde. Nicht dass der Braustädter sich vom holprigen Einstieg hätte entmutigen lassen. Nicht im Geringsten. Bis zum Speerwurf gelang ihm ein (nahezu) fehlerfreier Lauf. Nachdem er auch dieses Hindernis perfekt absolviert und somit seinen Angstgegner praktisch links liegen gelassen hatte, holte er die letzten Körner aus sich und seinem Körper heraus, flog über die letzten Obstacles, sprintete in Richtung Ziel und genoss den Firejump – den traditionellen Abschluss jedes Spartan Races.

Trümmel fehlten 1:13 Minuten auf den dritten Platz und eine EM-Medaille. „So ist das halt. Das ist immerhin eine EM und da ist einfach eine noch mal stärkere Konkurrenz am Start. Mit meiner Leistung bin ich natürlich trotzdem zu 100 % zufrieden.“