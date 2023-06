Kader wird verbreitert

Mit dem Finalspiel im Frauen Joker Wohnen Mostviertel-Cup zwischen der FSG Mank/Voralpen und dem ASK Ybbs wurde die Saison im regionalen Frauenfußball abgeschlossen. Die Mankerinnen, gespickt mit einigen Spielerinnen, die aufgrund der Spielgemeinschaft mit St. Georgen/Leys bereits Landesliga-Erfahrung gesammelt haben, mussten sich trotz einer 1:0-Pausenführung am Ende den Donaustädterinnen mit 1:4 geschlagen geben. Franz Karner, der Coach des Landesliga-Teams, ist dennoch stolz auf seinen Talente-Pool bei Mank: „Für die vielen jungen Spielerinnen war es ein lehrreiches Spiel, das sie in ihrer Entwicklung weiterbringen wird. Leider hat uns die sehr fragwürdige Elferentscheidung des Schiedsrichters zum 2:1 für Ybbs total aus dem Konzept gebracht.“ Die Spielgemeinschaft ist laut Karner „ein sehr erfolgreiches Projekt. Wir konnten insgesamt 29 Spielerinnen in beiden Teams einsetzen. Das ist enorm und zeugt von den positiven Synergien, die sich durch den Zusammenschluss ergeben haben.“ Um für die nächste Saison noch besser gerüstet zu sein, verbreitern die Bründlerinnen den Kader. Karner bestätigt: „Vier bis fünf neue Spielerinnen sollten kommen.“ Die ersten beiden Neuzugänge können bereits vermeldet werden. Von Bundesligist Kleinmünchen kehrt Laura Pfeiffer zu ihrem Stammverein zurück. Darüber ist Karner sehr erfreut: „Das ist natürlich sehr optimal für uns. Sie hat sich der Herausforderung in Linz erfolgreich gestellt. Das ständige Pendeln war ihr dann aber doch zu viel.“ Daneben kommt aus der Frauengruppe von Meister FC Göstling die 22-jährige Julia Haslinger, die zwar erst im Frühjahr zum Team gestoßen ist, dort aber mit 15 Treffern interne Torschützenkönigin wurde. Zwei weitere Spielerinnen aus der Umgebung könnten noch folgen.

Dazu Karner: „Wir führen hier noch die letzten Gespräche. Ich gehe aber davon aus, dass diese positiv abgeschlossen werden können. Zudem gibt es noch die eine oder andere Anfrage aus der Region, die wir uns noch genauer anschauen müssen.“ Aus beruflichen Gründen wird hingegen Barabara Dienstbier eine halbjährliche Pause einlegen. Die St. Georgnerinnen machen nun eine dreiwöchige Trainingspause, um ihre Akkus wieder entsprechend aufladen zu können. Am 7. Juli bittet Franz Karner seine Mannschaft wieder zum Trainingsauftakt.