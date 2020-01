Am vergangenen Samstag ging bei der Generalversammlung des Wieselburger Gesundheitssportvereins wellness-aktiv B-L-Austria eine Ära zu Ende. Nach 15 Jahren unter der Leitung von Vereinsgründer Gerhard Allinger wählten die stimmberechtigten Mitglieder einstimmig den neuen Vorstand rund um Neo-Obmann Willi Müller ins Amt.

Der 76-jährige Wieselburger Allinger und sein Team hatten seit Oktober 2004 aus einem Hobby-Lauftreff mit einer Handvoll Mitgliedern einen breit aufgestellten Gesundheitssportverein geformt, der heute mit mehr als 300 Mitgliedern zu den größten Vereinen der Braustadt zählt. Von Wirbelsäulengymnastik, Sling-Training, Yoga, Kanga, Tanzkursen und Kickboxen stellt wellness-aktiv mittlerweile ein breites Angebot für Sportinteressierte aller Altersstufen bereit.

„Du warst ein Pionier“, lobte Neo-Obmann Müller seinen Vorgänger Allinger in seiner Antrittsrede in höchsten Tönen und verlieh ihm, gemeinsam mit den langjährigen Unterstützerinnen Inge Allinger und Renate Pöchacker, die wellness-aktiv-Ehrenmitgliedschaft.

„Wir übernehmen einen finanziell gesunden Verein, der in der Gemeinde fest verankert ist“, freute sich Müller im Beisein von Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner – selbst ein langjähriges Mitglied. Mit der Idee für einen Motorikpark in Wieselburg umriss der neue Obmann zum Abschluss auch das große Projekt von Wellness-Aktiv in den kommenden Jahren.