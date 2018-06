Es ist gar nicht so einfach, Lars Enöckl zu erreichen. Zu beschäftigt ist Österreichs bester Hard-Endurist aktuell. Nachdem der Lunzer den Eisernen Riesen bezwungen und das diesjährige Erzbergrodeo auf Platz 15 beendet hatte, ging es nämlich direkt weiter nach Frankreich. Es wartete das zweitwichtigste Enduro-Rennen des Landes, das „Trèfle Lozérien AMV“. Auch dort bewies Enöckl, dass er seinen Platz in der internationalen Elite schon längst gefunden hat. Rang 25 in der Gesamtwertung und Silber in der Klasse E3 hinter GasGas-Markenkollegen Johnny Aubert.

Berg der Träume, Berg der Tränen

Es ist ein Ort, an dem viele Träume begraben werden. Manchmal gar Tränen fließen. Am Erzberg sehen nicht viele Fahrer das Ziel. 23 waren es in diesem Jahr ingesamt. Von knapp 500 Startern. Einer der Finisher war Lars Enöckl. Platz 15 stand am Ende zu Buche. Und der ist laut dem Lunzer „nicht so schlecht“.

Lars Enöckl hatte gleich zwei Rennen innerhalb kürzester Zeit. | privat

Grund für die schaumgebremste Freude: „Da wäre, wie im Vorjahr, mehr drinnen gewesen.“ Enöckl hatte von Beginn an mit fehlender Leistung am Bike zu kämpfen. Der Grund: Ein von einem vor ihm fahrenden Konkurrenten gelöster Stein beschädigte sein Motorrad. „Die ersten 30-40 Minuten musste ich viel schieben“, schildert er im Gespräch mit der NÖN Erlauftal. „Das war echt zach. Ich habe gekämpft, um überhaupt überall raufzukommen. Das hat viel Kraft gekostet.“

Retter in der Not war Enöckls Mechaniker. „Er war über das Malheur informiert und hat in einer Helpzone auf mich gewartet“, blickt der Hardendurist zurück. „Er ist echt genial drauf und hat dann mitten im Wald den Schaden behoben.“

Doch zu viel der Schieberei

Von da an ging es bergauf. Der Lunzer machte Position um Position gut, rollte das Feld von hinten auf. Gegend Ende musste er aber der anstregenden Anfangsphase Tribut zollen. „Ich habe den Kräfterverschleiß gemerkt und bin eingegangen“, haderte Enöckl ein wenig mit dem Rennverlauf. Aber: „Die Leistung hat absolut gepasst. Platz 15 im Ziel ist OK.“

Noch besser als OK lief es für ihn dann in Frankreich. Die neu gegründete World Enduro Super Series, kurz WESS, kam für ihren dritten Tourstopp ins Departement Lozére. Enöckls Eindruck: „Supercool aufgezogen und top organisiert.“

Stellt sich jeder Herausforderung. Lars Enöckl ist kein Untergrund zu schwierig. | Platzer

Zwar brauchte der Lunzer etwas, um sich neben dem klassischen Enduro-Modus an den Gras-Untergrund zu gewöhnen, „aber es ist mit jedem Meter immer besser gegangen.“ Das bewies auch die Endlplatzierung des GasGas-Fahrers. Platz 25 in der Gesamtwertung und Klassenrang zwei. „Damit bin ich wirklich sehr zufrieden.“ Beachtlich allemal. Eine Motivationsspritze außerdem. Denn die Saison hält noch einige Schmankerl für Lars Enöckl bereit. Neben den weiteren WESS-Rennen steigt Ende Juli mit dem RedBull Romaniacs ein weiteres der legendären Hardenduro-Events dieses Planeten.