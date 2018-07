Wieder einmal boten die Wieselburger Open die perfekte Plattform für junge Nachwuchshoffnungen. Das Kategorie-III-Turnier ging nahtlos über die Bühne. Ein einziges Mal mussten die Spiele für zehn Minuten unterbrochen werden. „Da hat es kurz geregnet. Ansonst sind wir zum Glück verschont gelbieben“, freute sich Mitorganisator Helmut Brandl.

Das Herrenturnier bot an den fünf Tagen wieder Tennis auf hohen Niveau, wobei sich der Favorit wieder bis ins Finale kämpfte (Finalspiel erst nach Redaktionsschluss). Dominic Weidinger gewann bereits im Vorjahr die Wieselburger Open und ging als Titelverteidiger in das Turnier. Bis ins Finale hatte er gegen seinen Kontrahenten keine Probleme. Dabei setzte er sich gegen Lokalmatador Sebastian Ressl, Youngster Aaron Prandstetter und Adnan Al-Mahmoud jeweils in zwei Sätzen durch.

Viertelfinale war das höchste der Gefühle

Im Endspiel ging es gegen Luka Mrsic. Dieser setzte sich im Halbfinale gegen Pilipp Roithner vom UTC Gerersdorf durch. Roithner bezwang zuvor die Nummer zwei des Turniers, Nenad Vladusic. Dafür benötigte er im Viertelfinale drei Sätze. Für die lokalen Vertreter war im Viertelfinale Schluss. Michael Weinberger musste sich Adnan Al-Mahmoud in drei Sätzen geschlagen geben. Zuvor setzte er sich im

Im Achtelfinale out. Trotz 1:0-Satzführung schied der Königstettner Jonas Gundacker im Achtelfinale in Wieselburg aus. | Raimund Bauer

Achtelfinale gegen seinen jüngeren Vereinskollegen Jakob Kalteis durch. Dieser setzte sich in der ersten Runde nach einer spannenden Drei-Satz-Partie gegen den an Nummer sieben gesetzten Lukas Franz durch. Damit setzte er ein Ausrufezeichen.

Der für den Union Tennis Club Hausmening spielende Jonas Gundacker (aus Königstetten) rückte ebenfalls bis ins Achtelfinale vor. Nachdem er den ersten Satz gegen Aaron Prandstetter mit 6:1 gewann, riss der Spielfaden und er musste sich in drei Sätzen geschlagen geben. Mit Andreas Scharner (Purgstall) und Markus Klaus (Kilb) schieden zwei weitere Athleten aus der näheren Umgebung im Achtelfinale aus.