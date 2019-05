Und wieder ein starker Auftritt von Katharina Götschl. Die junge Oberndorferin startete am vergangenen Samstag bei den Österreichischen und Niederösterreichischen Meisterschaften im Hindernislauf. Betreuer Herbert Temper vom USKO Melk schilderte: „Sie konnte im Vorfeld nur wenige Technikeinheiten absolvieren.“ Angesichts dessen war der Auftritt Götschls dann ausgesprochen beeindruckend. Ihr Ziel, den Vize-Staatsmeistertitel aus dem Vorjahr zu verteidigen, hat sie klar erreicht. Am Ende lag die Oberndorferin lediglich 2,7 Sekunden hinter der neuen Staatsmeisterin Selina Elbischger vom LAC Klagenfurt.

Mit einer Zeit von 7:22,99 Minuten verbesserte sie außerdem ihre persönliche Bestmarke und eroberte mit 58 Sekunden Vorsprung ihren bereits neunten Landesmeistertitel.

Der starke Auftritt bringt Götschl auch in die Nähe eines Tickets für das European Youth Olympic Festival (EYOF) in Baku (Aserbaidschan). Temper erklärt: „Dazu müsste sie Platz eins der Österreichischen Bestenliste erreichen. Die nächste Möglichkeit dazu hat sie in vier Wochen beim Bundesländercup.“