„Natürlich haben wir uns den Anweisungen gebeugt. Das war überhaupt kein Thema für uns. Angesichts der aktuellen Lage ist die Challenge ja ein Klacks.“ Günther Kendler, Organisationschef der Hochkar Challenge, musste nicht lange überlegen, ehe er und sein Team die Jubiläumsausgabe des Alpin Triathlons abgesagt haben. Die diesjährige Auflage hätte in knapp einem Monat, am 18. April, über die Bühne gehen sollen.

Kendler: „Kein Schaden für Angemeldete“

Bekommen die bereits angemeldeten Sportler nun ihr Geld zurück? „Es soll und wird natürlich keinem Angemeldeten ein Schaden entstehen“, versichert Kendler und erklärt weiter: „Prinzipiell werden wir alle bisher Angemeldeten auf 2021 überschreiben, sie hätten dann einen Startplatz für die Ausgabe im nächsten Jahr fix. Sollte allerdings jemand nicht wollen, bekommt er natürlich die Anmeldegebühr refundiert.“ Wichtig in diesem Fall: Der Sportler muss unbedingt mit den Organisatoren Kontakt aufnehmen. Das funktioniert am besten per E-Mail an info@hochkarchallenge.at. „Die Details müssen wir noch mit Pentek-Timing besprechen“, erklärt Kendler weiter. „Aber es wird auf gar keinen Fall Nachteile für unsere Athleten geben.“

Wie geht es mit den Special-Staffeln — dem NÖN-Team und dem Charity-Team — weiter? „Die Sportler finden die Absage naturgemäß schade, wollen aber dafür im kommenden Jahr wieder dabei sein und noch motivierter durchstarten. Das Charity-Team will die Aktion auch weiterhin unterstützen.“

Die angesprochene Aktion für die Lebenshilfe Rogatsboden wird vorerst aber ausgesetzt. „Die Leute haben aktuell sicher anderen Sorgen“, weiß der OK-Chef. Zum Abschluss richtet er seinen Blick aber schon wieder nach vorne: „Wir nehmen Anlauf für das nächste Jahr!“