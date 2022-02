Irene Zerkhold über Tochter: „Sind täglich in Kontakt“

NÖN: Pia ist seit über einer Woche in Peking. Es sind ihre ersten Olympischen Spiele. Wie geht es ihr?

Irene Zerkhold: Es ist sehr stressig: Training, Physio, Essen, Mobilisieren und Ergometer fahren, Videoanalysen, Pressetermine – also ein sehr dichter Tagesablauf. Aber es geht ihr gut und sie freut sich schon sehr auf den Bewerb.

Wie oft seid ihr in Kontakt?

Zerkhold: Ein bis zwei Mal pro Tag über WhatsApp-Videoanruf und zwischendurch über Whats App-Nachrichten.

Wie gefällt ihr bisher das Olympia-Flair?

Zerkhold: Extrem gut. Die Eröffnungsfeier war für sie wahnsinnig beeindruckend. Sie hat auch schon einige Sportler anderer Sportarten getroffen, mit denen sie schon gemeinsam 2016 bei den Youth Olympic Games war. Leider sind die Snowboard-Crosser ja nicht direkt im Olympiadorf, sondern im Hotel direkt im Skigebiet. Durch die strengen Ausgangsbestimmungen kommt sie auch nicht viel herum, aber die Stimmung ist insgesamt sehr gut – schön langsam auch sehr angespannt ( Anm.: das Gespräch fand am Montag stat t ). Und man hat halt immer im Hinterkopf, beim täglichen PCR-Test negativ zu sein.

Was sagt sie zu den Pistenverhältnissen?

Zerkhold: Sie ist begeistert. Der Schnee ist sehr aggressiv, aber auch sehr griffig. Der Kurs sehr cool und anspruchsvoll. Er macht ihr Spaß. Besonders liegt ihr die Startpassage.

Wie geht es Ihnen? Sind Sie selbst schon sehr nervös?

Zerkhold: Ich hab die Woche selbst Kinderskikurs, und deshalb untertags gar keine Zeit, nervös zu sein. Aber natürlich reden wir oft drüber, und verfolgen ja auch viele andere Bewerbe. Vor einem Rennen sind wir immer nervös, dass alles gut geht und Pia sturz- bzw. verletzungsfrei bleibt. Aber nervöser als vor einem Weltcuprennen bin ich zumindest jetzt noch nicht.

Was trauen Sie ihr zu?

Zerkhold: Top 8, also das kleine Finale. Mit ein bisschen Glück ist vielleicht sogar auch mehr drinnen. Aber in den Heats kann auch schnell was passieren. Einmal im Heat Dritte oder Vierte und es ist vorbei. Also ist alles möglich.

Rennhinweis: Snowboard-Cross Damen, Mittwoch, 9. Februar, Vorrunde 4 Uhr, Halbfinale 8.28 Uhr, Finale 8.45 Uhr