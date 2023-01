Geri Bachler raste aufs Podest

Werbung

Zum 36. Mal lockte die Jännerrallye ins Mühlviertel. Und mit 97 Teams, darunter 20 Fahrzeuge der Top-Kategorie Rally 2 mit Fahrern aus der Rallye-WM und -Europameisterschaft sowie unzähligen Jännerrallye-Siegern und Lokalmatadoren, war der Rallyeklassiker rekordverdächtig stark besetzt.

Da hingen die Trauben für den Lunzer Geri Bachler schon hoch mit seinem 25 Jahre alten, aber top aufgebauten Mitsubishi EVO 6 von FS Motorsport. Insgeheim hätte sich Bachler eine Top-20-Platzierung gewünscht, angesichts des hoch qualifizierten Starterfeldes und des leider nicht vorhandenen Schnees – Bachler wäre eine Schneefahrbahn entgegengekommen – schraubte er die Erwartungen aber herunter.

17 Sonderprüfungen (SP) mit insgesamt 168 Kilometern galt es für Bachler zu bewältigen. Die Stimmung hätte dabei nicht besser sein können – an den drei Tagen peitschten 140.000 Rallyefans die Piloten von Sonderprüfung zu Sonderprüfung.

Bachler und sein Co-Pilot Christoph Wögerer begannen, wie gewohnt, eher vorsichtig, beendeten aber den ersten Tag schon auf Platz 22. Im Lauf des zweiten Tages kam das niederösterreichisch-oberösterreichische Duo immer besser in Fahrt und arbeitete sich bis zum Abend trotz eines kleinen Ausrutschers in SP elf auf den 18. Gesamtrang vor. In SP zehn konnten Bachler/Wögerer bereits eine 15. Gesamtzeit, inmitten der Armada von Rallye-2-Fahrzeugen, einfahren.

Auf perfekten Start folgte das Malheur

Die Vorgabe für den letzten Tag lautete, den Platz zu halten und das Fahrzeug unbeschädigt ins Ziel zu bringen. In der Früh traf das Team beim Reifenpoker eine richtige Entscheidung und Bachler und Wögerer brannten dreimal hintereinander eine Klassenbestzeit in den rutschigen Asphalt.

Top im Mühlviertel: Geri Bachler aus Lunz. Foto: privat

Sie konnten ihren Rückstand auf den Klassenführenden, den vierfachen deutschen Meister Hermann Gassner, auf unter 30 Sekunden verringern und lagen vor der 17. und letzten SP nur mehr knapp 20 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten Johann Seiberl. „Ich hab‘ mir gedacht, wenn ich jetzt noch einmal voll attackiere und einer der beiden irgendwo einen Fehler macht, könnte ich eventuell noch einen Platz gut machen“, blickt Bachler zurück.

Bis zwei Kilometer vor dem Ziel sah es auch tatsächlich so aus, als ob er das Unmögliche möglich machen würde, doch dann hatte Bachler einen Konzentrationsfehler, bremste eine Rechtskurve zu spät an. „Wir fuhren schon abseits der Straße komplett quer und trafen auf der linken Seite mit dem Heck einen riesengroßen Stein. Zum Glück wurden nur die hintere Stoßstange vom Auto gerissen und das Rücklicht beschädigt. Wir kamen wieder auf die Straße und konnten mit einer Unwucht im linken Hinterrad ins Ziel weiterfahren“, lässt Bachler die bangen Momente Revue passieren. „Die Vibrationen waren so stark, dass ich über 120 km/h nichts mehr gesehen habe. Ohne dieses Hoppala wären wir hier richtig schnell gewesen, aber das ist eben Rallye“, erzählt Bachler mit einem Grinser.

Bachler: „Wir sind überglücklich mit Ergebnis“

Letztendlich reichte es für Platz 17 in der Gesamtwertung und den dritten Platz in der Klasse 7.1 konnten Bachler/Wögerer auch halten. Gewonnen hat die Jännerrallye WM-Pilot Adrien Fourmaux – der erste französische Sieger in der 36-jährigen Geschichte. Der Lunzer resümiert höchst zufrieden: „Wir sind überglücklich mit diesem Ergebnis, und hätten nicht davon zu träumen gewagt, bei diesen Bedingungen so weit vorne zu landen und sogar einige Rallye-2-Fahrzeuge hinter uns zu lassen. Auf den Klassensieg haben uns diesmal auch nur 0,17 Sekunden/km gefehlt – damit kann ich gut leben.“