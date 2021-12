Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Scheibbs

Größter Erfolg für Wang

Der ESV Wang gewinnt die Champions League.

Das Jahr 2021 ist für den ESV Wang eine einzige Erfolgsgeschichte. Erstmals wieder in der Staatsliga gelingt der Wanger Truppe auf Anhieb der Einzug ins Finale. Auf eigener Anlage setzt es zwar im Finale eine Niederlage, dennoch liefert der ESV eine Überraschung. Das eigentliche Saisonziel: Klassenerhalt. Das verlorene Finale führt aber zum nächsten Antrieb. Und Wang schafft den großen Coup. Die Truppe mit Christian Hobl, Patrick, Jakob und Stefan Solböck sowie Wolfgang und Markus Karl holt sich den Champions-League-Sieg. „Ein unglaublich erfolgreiches Jahr. Das haben wir uns nicht erwartet“, freut sich Obmann Stefan Solböck.

Erfolgreichstes Jahr in Historie

Die Purgstaller Damen überwintern auf dem ersten Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

Starker Block. Die Purgstaller Damen blicken auf das bisher erfolgreichste Jahr der Vereinshistorie zurück. ASKÖ Purgstall

Die Volleyballdamen aus Purgstall zeigen das gesamte Jahr Top-Leistungen. Das Ergebnis: Zum Abschluss der Vorsaison belegt Purgstall den zweiten Rang in der 2. Bundesliga und feiert damit den bisher größten Erfolg in der Vereinshistorie.

Rund um Jugendnationalteamspielerin Lorena Brandhofer folgt im Herbst sogar eine Steigerung. Lediglich eine Niederlage steht bei den Purgstallerinnen. Dennoch reicht es für den ersten Tabellenplatz über den Neujahrswechsel. Mit dem abschließenden Auswärtssieg gegen den Tabellenzweiten Inzing ist auch die Qualifikation für die Meisterrunde frühzeitig in der Tasche.

Doch auch im Beachvolleyball zeigt eine Akteurin aus Purgstall auf. Sarah Kastenberger hat ebenfalls den bisher größten Erfolg in ihrer jungen Beachvolleyballkarriere erreicht. Beim „Innsbruck BeachEvent“ muss das Duo Patricia Maros und Sarah Kastenberger die Qualifikation überstehen. Danach eilt das Duo zum Turniersieg.

Abflug zu Sturm Graz

David Affengruber wechselt im Sommer von Red Bull Salzburg zu Sturm Graz (r. Andreas Schicker). Sturm Graz

David Affengruber ist endgültig in der Bundesliga angekommen. Der Innenverteidiger schnuppert im Frühjahr schon Bundesligaluft beim Ligakrösus Red Bull Salzburg. Im Sommer wechselt der 20-Jährige in die Steiermark. Unter Sturm-Graz-Trainer Christian Ilzer erkämpft sich Affengruber auf Anhieb einen Stammplatz. Mit den Grazern liegt der Defensivspieler auf dem zweiten Tabellenplatz.

Wieselburg mitten im Titelrennen

Einen optimalen Herbst erlebt der SC Wieselburg in der 2. Landesliga West. 33 Punkte haben die Braustädter gesammelt. Die Truppe von Rudi Vogel bleibt neben Haitzendorf ungeschlagen. Mit lediglich sechs Gegentreffern stellt Wieselburg die stärkste Defensive der Liga. Dennoch liegt Haitzendorf mit 35 Zählern an der Tabellenspitze. Der Angriff auf die 1. Landesliga ist auf jeden Fall ausgerufen.

Klasseneinteilung sorgt für Diskussionen

Bei der Präsidiumssitzung des Niederösterreichischen Fußballverbandes (NÖFV) wird die neue Einteilung der 2. Klassen der Hauptgruppe West trotz der Einsprüche zahlreicher Vereine vollzogen. Anstatt der früheren vier 2. Klassen gibt es nunmehr nur noch drei davon, was die Anzahl der Mannschaften und damit die Spiele pro Saison erhöht. Scheibbs, Lunz, Kienberg, Gresten und Göstling finden sich allesamt in der 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland wieder.

Vergoldet

Stocksportler André Hofmarcher räumt bei der Europameisterschaft im Weitschießen ab. In der Altersklasse U16 reichen 47 Zentimeter vor seinem Teamkollegen zur Goldmedaille. Er befördert den Stock auf 147,99 Meter. Auch im Teambewerb ist ihm eine Medaille sicher. Mit Lorenz Eder, Angelo Dorner und Johannes Berger sichert sich Hofmarcher Silber.

Auf der Suche nach der Form

Kein einfaches Jahr für Slalom-Ass Katharina Gallhuber. Aufgrund fehlender Ergebnisse verpasst die Göstlingerin die Weltmeisterschaft in Cortina d‘Ampezzo. Erst gegen Saisonende klopft die 24-Jährige wieder in der Topgruppe im Slalom an. Raphael Hudler freut sich hingegen über zwei Goldene bei der Weltmeisterschaft. Der Lunzer ist der Servicemann von Katharina Liensberger, die bei der Weltmeisterschaft über zwei Mal Gold und einmal Bronze jubelt.

Rohdiamant zeigt auf

Der Purgstaller Leichtathlet David Vogelauer zeigt bei den U18-meisterschaften in Salzburg auf.

Über 200 Meter gewinnt er ebenso Gold wie über die 100 Meter. Dort verfehlt er nur um drei Hundertstel das EM-Limit.

In der 4 x 100-Meter-Staffel mit Clemens Roth, Maximilian Steinach und Fabian Stix springt Bronze heraus.

Regen verkürzt Radsporttage

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die Erlauftaler Radsporttage für ein Jahr aussetzten, ist die Vorfreude auf die 49. Auflage groß gewesen. Über 300 Athleten folgen der Einladung bei dem Rundkurs rund um Wieselburg. Aufgrund starker Regenfälle zeigt sich der 23 Kilometer lange Rundkurs als noch schwieriger als ohnehin. Als über Nacht die Regenfälle nicht weniger wurden, cancelt der Veranstalter den zweiten Tag aus Sicherheit für die Fahrer.