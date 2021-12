Jubiläum für den ESV Wang

Im Eisstocksport konnte der ESV Union Ladler Wang wieder einmal eine Bestmarke erreichen. 800 erste Plätze in der Vereinsgeschichte wurden zuletzt gefeiert und eingefahren. Zu diesem Jubiläum gratuliert auch die NÖN.

Den 800. ersten Platz gab es beim letzten Event des Jahres 2021. Und dazu gab es einen doppelten Grund zu feiern. Nicht nur das Jubiläum zum 800. ersten Platz gab es, sondern auch noch einen Sieg bei der Landesmeisterschaft der U23.

Das alles passierte am vergangenen Samstag, 18. Dezember. Karl Wolfgang, Christian Hobl sowie Patrick und Stefan Solböck setzten sich mit solider Leistung in Zöbern-Kohlgraben beim Pleyer Turnier ohne Punkteverlust durch. Beim Quellenhotel Thermen Cup in Bad Waltersdorf in der Eissporthalle Zöbern gab es einen Sieg, der mit 24 Punkten ganz deutlich für die Wanger Eisstocksportler ausfiel. Mit 24 Punkten lagen die Wanger schlussendlich sechs Punkte vor dem Zweiten ESV Wolfau und sieben Punkte vor dem Dritten ESV Ratten.

Ebenfalls ungeschlagen blieben bei der Junioren U23-Landesmeisterschaft die Favoriten Jakob Solböck und Markus Karl von Wang mit Tobias Rettensteiner (Ertl) sowie Michael Schneider (SG Klauser-Rosenau). Die Wanger spielten gemeinsam mit Rettensteiner und Schneider für die Auswahl NÖ West. Auch die Junioren holten sich den Sieg deutlich mit 12:0 vor der Auswahl NÖ Juniorinnen, bei der Landesmeisterschaft, die von den ESV Naturfreunden St. Pölten durchgeführt wurde.

Damit geht ein außergewöhnliches und überaus erfolgreiches Sportjahr für den ESV Union Ladler Wang zu Ende.