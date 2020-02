Jakob Paumann, Peter Tatzreiter, Gerald Scheibner. Das sind jene drei Athleten, die bei der Jubiläumsausgabe der Hochkar Challenge am 18. April als NÖN-Team an den Start gehen werden.

Lokalmatador Paumann aus Lunz am See eröffnet als Trailläufer, danach folgt Mountainbiker Tatzreiter aus Waidhofen/Ybbs. Den Abschluss bildet Tourenskigeher Scheibner aus St. Gallen. „Die drei sind bis in die Haarspitzen motiviert“, weiß Challenge-Organisationschef Günther Kendler.

Arzt: „Sind in absolut tollem Zustand und topfit“

Bei der zehnten Ausgabe der Alpin-Triathlons kommt es zum „Battle der Besten“. Das 2020er-Trio matcht sich mit dem Team aus dem Vorjahr, heuer als „3 Länder Crew“ am Start. Vergangene Woche trafen sich die Herausforderer erstmals zum Gesundheits- und Leistungstest im Göstlinger Emotion-Life-Center. Und wie es scheint, haben alle drei den Test mit Bravour gemeistert.

Der Sportmediziner und Rennarzt der Hochkar Challenge, Doktor Michael Putz, war vom persönlichen Ehrgeiz und Antrieb beeindruckt: „Alle drei Athleten haben eine teilweise sehr lange Trainingshistorie, sind in absolut tollem, gesundheitlichen Zustand und topfit.“

Auch Hannes Löbersorg, der Sport- und Fitnesstrainer des Emotion-Life-Centers bestätigt das: „Alle drei Athleten sind vom Fitnesszustand her im absolut oberen Bereich einzustufen. Die Jungs haben auf alle Fälle das Zeug, um die Vorjahreszeit des NÖN-Teams zu toppen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Battle.“

Zuschauen lohnt sich heuer somit definitiv.