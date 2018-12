Die vierte und letzte Runde des Int. Berger Nachwuchscups ging am 24. November in Krems an der Donau über die Bühne. Die neun Vertreter des ATV Wieselburg waren beeindruckend unterwegs. Eine Goldene, eine Bronze- und fünf Silbermedaillen standen am Ende auf der Habenseite. Gewohnt souverän: Sophie Sperr. Sie verlor im U10-Bewerb keinen Kampf und triumphierte klar.

Entsprechend der guten Platzierungen in der letzten Runde sahen auch die Endstände in der Gesamtwertung aus. „Wir sind mächtig stolz auf unsere Judoka“, jubelte Sektionsleiter Thomas Auer. Das durfte er auch.

"Nach 2015 sind wir in der Vereinswertung wieder unter den Top Ten"

Vier Klassensiege, drei zweite und zwei dritte Plätze können sich mehr als nur sehen lassen. Sophie Sperr, Daniela Dreucean, Diana Dreucean und Sarah Luger eroberten in den unterschiedlichen, gewichtsspezifischen U10-Wertungen jeweils die Goldmedaille.

Heli Geizenauer (U10), Cara Gansch und Sebatian Sperr (beide U12) holten Silber. Mia Ramsauer und Susanne Bauer (beide U12) erreichten Bronze. Simon Bogenreiter, Jonas Hinterdorfer und Kevin Landstätter (alle U12) holten zwar Punkte, schafften aber keine Platzierung. Was Auer ebenfalls erfreute: „Nach 2015 sind wir in der Vereinswertung wieder unter den Top Ten. Weiters sind wir das fünftbeste NÖ-Team und die beste Truppe aus dem Mostviertel.“