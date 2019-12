Bevor es besser werden kann, muss es erst einmal schlecht werden. Im Fall von Katharina Tanzer wurde es so richtig schlecht. Jetzt ist es gut. So richtig, richtig gut.

Oliver Sellner Auf Regen folgt Sonnenschein. Katharina Tanzer ist wieder fit.

Die junge Grestnerin gilt als eines der vielversprechendsten heimischen Judo-Talente. Erst kürzlich hat sie ihren dritten Staatsmeistertitel in der Klasse -48 kg geholt. „Die Staatsmeisterschaft ist für mich immer das schwierigste Turnier“, sagt sie. „Der einzige Wettkampf, bei dem ich richtig nervös bin.“

Das kommt vielleicht von der Ausgangslage. Tanzer ist bei Staatsmeisterschaften stets ein sicherer Medaillentipp. „Ich habe eigentlich immer die Favoritenrolle.“ Das weckt natürlich Erwartungen, erhöht den Druck, schraubt die Fallhöhe nach oben.

Aber es ging ja alles gut aus. Eines von vielen Highlights, die Tanzer in den letzten anderthalb Jahren erleben durfte. Ehe ihr das vergönnt war, meinte es das Schicksal allerdings weniger gut mit ihr. Sie musste ein dunkles Tal durchschreiten. Mehrere Knieverletzungen und „jede Menge Pech“ zwangen sie zu einer zweijährigen Wettkampfpause.

Erster Einsatz, erste Weltcupmedaille

Im Sommer 2018 feierte sie dann ihr lang ersehntes Comeback, und seither geht es für sie steil bergauf. Gleich bei ihrem ersten Einsatz nach der Rückkehr aus der Rekonvaleszenz holte Tanzer ihre erste Weltcupmedaille. Es folgten zwei weitere Stockerlplätze auf diesem Niveau und einer im Europacup. Der Lohn für die Medaillenhamsterei war die erste Qualifikation für eine Europameisterschaft. „Außerdem durfte ich bei meinem ersten Grand Prix und bei meinem ersten Grand Slam starten und konnte bei denen auch schon Kämpfe gewinnen.“

An sich schon ein Bilderbuch-Comeback. Von ganz unten, nach ganz oben. Filmreif. Das für Tanzer persönlich absolute Highlight wurde aber noch gar nicht erwähnt. „Ich bin jetzt endlich im Heeresleistungszentrum“, strahlt die Grestnerin. „Ich bin also Profisportlerin. Das ist genau das, wovon ich schon als Kind geträumt habe.“

„Ich bin also Profisportlerin. Das ist genau das, wovon ich schon als Kind geträumt habe.“Katharina Tanzer

Die finale Etappe auf dem Weg dorthin begann im Sommer 2018. Damals hat die rot-weiß-rote Hoffnungsträgerin ihre Grundausbildung in der Hackherkaserne in Gratkorn absolviert. Danach zog es die heute 24-Jährige in die Südstadt. Genauer gesagt ins dort angesiedelte Heeresleistungssportzentrum. Dort lebt sie auch, wenn sie nicht gerade wieder irgendwo auf der Welt unterwegs ist, um Medaillen und Stockerlplätze zu sammeln. Die Grestnerin ist beim Österreichischen Bundesheer angestellt. Der große Vorteil: „Ich kann den ganzen Tag trainieren.“

Aktuell tut sie das allerdings nicht in der Südstadt, sondern etwas weiter im Osten. In Tokio, um genau zu sein. Und das aus einem ganz einfachen Grund, wie sie im Gespräch mit der NÖN Erlauftal verrät: „Dort gibt es die besseren Trainingspartnerinnen.“

Das Hobby zum Beruf machen, dabei die Welt bereisen, und zum Drüberstreuen auch noch ausgesprochen erfolgreich unterwegs sein. Ein Sportlerleben, wie man es sich vorstellt. Vor zwei Jahren hatte Katharina Tanzer das wohl selbst noch nicht für möglich gehalten. Damals war sie unten. Heute ist sie oben. Weit oben.