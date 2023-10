Die vierte Auflage war ein voller Erfolg

Die beiden Veranstalter Wilhelm Müller, Obmann vom Verein „Wellness-Aktiv“, und David Erber, Obmann von „FightingArts Wieselburg“, erfreuten sich heuer wieder über ausverkaufte Tickets und motivierte Fighter beim „K1-Next“-Kickbox-Turnier. Das Publikum konnte in den Trainingsräumen des Vereins „Wellness-Aktiv“ hautnah mit den Kämpferinnen und Kämpfern mitfiebern. Einmal im Jahr werden die Räumlichkeiten dort mithilfe der Vereinsmitglieder zu einer professionellen Kampfarena umgebaut.

Die Atmosphäre unter den Fightern war bereits vor dem ersten Gong angespannt. Im Ring traten insgesamt 26 Boxpaare gegeneinander an. Dabei war nicht nur der Verein „Fighting-Arts“ vertreten. Insgesamt traten sechs Frauen und 46 Männer aus München, Salzburg, Wien, St. Pölten, Amstetten und Wieselburg an. „Wir sind heuer besonders stolz auf unsere Sportlerinnen und Sportler. Diese konnten gegen ein internationales Starterfeld top Leistungen erzielen“, schwärmt David Erber.

Im Gegensatz zu den letzten Jahren war das Turnier heuer nicht nur für Kickbox-Amateure ausgerichtet, sondern auch fortgeschrittenere Kämpfer durften in den Ring steigen.

Das Publikum verfolgte die Kämpferinnen und Kämpfer im und um den Ring und jubelte bei jedem neuen Kampf, als wäre es der erste. An diesem Samstag sind viele Fäuste geflogen, unzählige Low-Kicks wurden ausgeteilt und es mussten viele harte Schläge eingesteckt werden. Zwischen Euphorie und Enttäuschung sind sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch einig: Das Wichtigste beim Kampfsport ist der gegenseitige Respekt. Nach den Kämpfen wurde zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern angestoßen und ausgiebig gefeiert.

„Das K1-Next war eine neuerliche Machtdemonstration von FightingArts Wieselburg. Die perfekte Organisation, die aufregenden und spannenden Kämpfe, die begeisterten Zuschauer, die tollen, ausverkauften Räumlichkeiten im Haus des Sports, das Engagement und die ausgezeichnete Zusammenarbeit der Sportlerinnen und Sportler des Vereins werden uns allen noch lange in Erinnerung bleiben“, schwärmte Wilhelm Müller, Obmann vom veranstaltenden Verein „Wellness-Aktiv“.„Fight for Life“ SpendenaktionEin besonderes Highlight des diesjährigen K1-Next-Turniers war die Spendenaktion „Fight for Life“. Initiiert wurde das Charity-Projekt von Alexander Lengauer, Mitglied beim Verein „Leben ist Kampf St. Pölten“. Zahlreiche Sponsoren unterstützten den Kickboxer bereits vor dem Kampf mit Geld- und Sachspenden, welche über Facebook versteigert wurden. Seinen Kampf trat er, trotz verletzter Ferse, gegen Lukas Tarra vom Verein „FightingArts Wien“ an. Im Ring konnte Lengauer seinen Gegner zwar nicht bezwingen, dennoch durfte er mit dem Erfolg von über 10.000 Euro an gesammelten Spenden nach Hause gehen, welche nun den Kindern der Sozialpädagogischen Wohngemeinschaft in Stiefern am Kamp zugutekommen.K-1 Kampfsport steigt in der BeliebtheitAls Kampfsportart etablierte sich K-1 durch die gleichnamige japanische Kampfsportorganisation, welche zu den Martial-Arts zählt. K-1 ist nicht einfach nur Kickboxen, sondern vereint verschiedene Kampfsporttechniken miteinander, darunter Muay Thai, Karate, Kickboxen, Boxen, Taekwondo usw. Im Namen „K-1“ steht die Eins für das Wortspiel zur Formel 1.

In Wieselburg fokussiert sich der Verein „FightingArts“ hauptsächlich auf Kickboxen und Fitnesskickboxen für Männer und Frauen. „Durch die großzügige Unterstützung der Stadtgemeinde Wieselburg können wir vor Ort ein perfektes Trainingsangebot liefern“, betont David Erber. „Der Verein bietet den Mitgliedern aller Altersgruppen ein tolles und, je nach Bedarf, individuell abgestimmtes Training“, ergänzt Polizeikommandant Thomas Heinreichsberger.

Seinen eigenen gelungenen Kampf argumentiert der erfahrene Kickboxer durch die intensive Vorbereitung im Verein: „Dieser Sport trägt wesentlich zum Aufbau und zum Erhalt einer optimalen körperlichen Kondition bei, weshalb ich dieses Training absolut empfehle.“