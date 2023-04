Wieselburger Talent zeigte groß auf

Werbung

„Er ist einfach sehr weit für sein Alter, hat ein gutes Auge und schnelle Reflexe. Mit ihm werden wir noch viel Freude haben“, sagt David Erber, Obmann des Wieselburger Kickbox-Vereins FightingArts über das neue Talent in seinem Team. Die Rede ist von Altin Ljosaj, 16 Jahre, Schüler aus Wieselburg – und seit vergangenem Wochenende Nachwuchs-Staatsmeister im Kickboxen.

Brennt für den Sport

Beim jährlichen Kräftemessen des WMAC-Kampfsportverbandes in Wels überzeugte Ljosaj im entscheidenden Fight gegen seinen Kontrahenten (Muay Thai Academy Linz) mit jenen Qualitäten, die er auch in Wieselburg im Training zeigt. „Man merkt einfach, dass er für den Sport brennt“, sagt Obmann Erber. „Altin lernt sehr schnell, ist diszipliniert und hat auch keine Angst, wenn es im Ring um Punkte geht.“ Das Ergebnis in Wels: Sieg nach Punkten in der U18-Kategorie bis 65 Kilo.

Und wie sieht der junge Fighter selbst seine Zukunft? „Ich möchte regelmäßig bei Turnieren teilnehmen und besser werden“, sagt Altin. „Und dann auch bei den Erwachsenen im Ring stehen.“ Dass er das Talent dazu mitbringt, hat er in Wels bewiesen.