Mehr als 500 Sportler verwandelten den Turnsaal der Neuen Mittelschule in der Handel-Mazzetti-Gasse in Wels vergangenen Samstag in das Kampfsportzentrum Österreichs. Mittendrin in der Staatsmeisterschaft: Der Wieselburger Kickbox-Verein Fighting Arts, der vier Vollkontakt- und drei Leichtkontakt-Kämpfer in den Ring und auf die Matte schickte.

Für das definitive Highlight aus Bezirkssicht sorgte dabei der Scheibbser Reinhard Ekker, der in seinem erst zweiten Vollkontakt-Fight in der Disziplin K1 seinen Gegner klar nach Punkten besiegte und sich in der Klasse bis 80 Kilogramm die Bronze-Medaille sicherte. Jonathan Theuretzbacher (K1 bis 70 Kilo) verlor hingegen knapp nach Punkten, nachdem sein Gegner durch oftmaliges Klammern den bekannt aggressiven Kampfstil des Scheibbsers unterbunden hatte.

Coach Erber warf das Handtuch

Mit Stefan Russwurm feierte ein Wieselburger Kämpfer in Wels seine Ringpremiere im Vollkontakt. Nach gutem Beginn kassierte er einige Treffer, weshalb Trainer David Erber das Handtuch warf, um seinen Athleten zu schützen. Stark kämpfte Wieselburgs Wiener Legionär Michael Lötsch, der sich dank seiner wuchtigen Lowkicks die Bronze-Medaille im Vollkontakt bis 80 Kilo sicherte.

Bei den Leichtkontakt-Kämpfern beeindruckte der erst 18-jährige Asgar Nejahti (Krummnußbaum) bei seinem ersten Turnier-Antritt mit der Silber-Medaille in der Klasse bis 70 Kilogramm. Der Wieselburger Andreas Rottenschlager profitierte nach zwei Niederlagen vom Nicht-Antreten eines Gegners und holte ebenfalls Bronze (bis 85 Kilo).