Klemens Oberleithner. Diesen Namen sollten sich Triathlon-interessierte Erlauftaler merken. Der junge Wanger mischt die österreichische Nachwuchsszene nämlich gerade gehörig auf.

Den jüngsten Beweis seiner starken Form lieferte der Athlet der RATS Amstetten beim Gaudiman in Wallsee am vergangenen Samstag. 500 Meter Schwimmen, 12 Kilometer Radfahren und 3,3 Kilometer Laufen standen auf dem Programm.

privat Maschine. Klemens Oberleithner auf dem Weg zu Platz zwei beim Gaudiman in Wallsee.

„Klemens stieg als hervorragender Zweiter aus dem Wasser“, erinnert sich Vater Johannes. Den Rad-Split absolvierte der Youngster als Teil einer sechsköpfigen Spitzengruppe und war somit weiter ganz vorn dabei. Dann passierte aber das Malheur.

„Aufgrund eines Fehlers beim Wechsel auf die Laufstrecke kassierte Klemens eine Zehn-Sekunden-Strafe“, schildert Papa Johannes. Eine zu große Hypothek, die auch die schnellste Laufzeit nicht wieder gut machen konnte. Hinter seinem Vereinskollegen Niklas Keller wurde Oberleithner in Wallsee starker Zweiter.

Bester Österreicher im Junioren-Europacup

Schon in den Wochen zuvor hatte der Wanger immer wieder gezeigt, was in ihm steckt. Bei der Jugend-EM in Kitzbühel verpasste er den Einzug ins Finale nur um einen Platz. Im B-Finale wurde er guter 15.

Seinen ersten Einsatz im Junioren-Europacup in Holten (DEN) über die Sprintdistanz (0,75km/20km/5,8km) beendete er als 26. und bester Österreicher.

Einen kleinen Rückschlag gab es beim Europacup in Tzisaujvaros (HUN). Ein Unwetter mit starkem Hagel zwang Oberleithner in die Knie. Im Halbfinale war Endstation.

Die Formkurve stimmt also. Dabei war nach einer schweren Bänderverletzung im März diesen Jahres noch gar nicht klar, ob der Wanger heuer überhaupt einen Triathlon würde bestreiten können.