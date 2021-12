Aufatmen in gesamter Region: Ötscherlifte sind gerettet

„Mit Freude wieder am Ötscher“



„Der SK Lackenhof, die Vereine der Region, unsere verschiedenen Kader, die beiden Leistungszentren und hoffentlich viele Kids werden mit Freude das Training, den Rennbetrieb und den Skisport auf der Distelpiste und am Ötscher wieder aufnehmen.“

Wolfgang Labenbacher, Präsident/NÖ Landesskiverband

„Mein großer Dank geht an das Land NÖ, Lackenhof so zu übernehmen und für die nächsten zwei Jahre den Skibetrieb zu sichern. Viele Telefonate und Videokonferenzen waren notwendig, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Ich freue mich jetzt schon auf die ersten

Schwünge in Lackenhof.“

Michaela Dorfmeister,Vizepräsidentin/NÖ Landesskiverband und Olympiasiegerin

„Ich bin natürlich froh, dass das Gebiet gerettet worden ist und nun weiter als Veranstaltungsort zur Verfügung steht.“

Gerlinde Metzinger, Geschäftsführerin/NÖ Landesskiverband und Obfrau Skibezirk West

„Zu Beginn dachten wir uns: ‚Puh – wohin gehen wir jetzt trainieren?‘ Gerade für den Ski-Nachwuchs in der Region wäre es sehr schwierig geworden. (...) Die Veranstaltungen sind jetzt alle gesichert und gerade auch im Trainings-, Nachwuchs- und Schülerbereich sind alle sehr erleichtert.“

Elfriede Esletzbichler, Obfrau/SK Lackenhof

„Es war natürlich alles sehr überraschend. Ich glaube, dass es eine gute Lösung ist, weil sich beide Skigebiete ergänzen.“

Robert Fahrnberger,Obmann/SC Göstling-Hochkar



„Für die Union Purgstall wäre die Schließung der Lifte ein Wahnsinn gewesen, sie hätte für unsere Skisektion das Aus bedeutet. Das Hochkar ist keine Ausweichmöglichkeit. Für unsere Sportler wäre die längere Anfahrt zeitlich nicht möglich gewesen. Außerdem weiß ich nicht, wie das Hochkar mit dem Ansturm der verschiedenen Skivereine zurechtgekommen wäre, wenn ständig Trainingspisten benötigt werden.“

Petra Schiefer, Ski-Sektionsleiterin/Union Purgstall

„Durch das Aus für den Ötscher hätten wir unsere Trainings- und Rennmöglichkeiten verloren. Da wir am Maiszinken nur Naturschnee haben, sind wir immer auf den Ötscher ausgewichen und haben dort mindestens einmal in der Woche mit Purgstall und Lackenhof trainiert. Ich denke, dass die Kapazitäten am Hochkar nicht dafür reichen würden, dass alle Skiklubs ihre Trainings und Rennen dorthin verlegen können.“

Martin Simetzberger, WSV Lunz am See

„Als Göstlingerin liegen mir die NÖ Skigebiete sehr am Herzen. Im Speziellen natürlich das Hochkar und auch Lackenhof – da durfte ich als Kind und Jugendläuferin viele Trainings und Rennen fahren. Lackenhof ist ein wunderschönes Skidorf mit vielen Möglichkeiten! Ich bin sehr glücklich darüber, dass es nun doch weitergeht, und hoffe, ganz viele Kinder, junge Menschen, Familien nützen und genießen die Chance zum Skifahren und sichern so den Weiterbestand auf ewige Zeiten.“

Katharina Gallhuber, Ski-Profi/SC Göstling-Hochkar

„Ich bin überzeugt, dass ohne Skigebiet auch der Nachwuchs verloren geht. Daher ist es umso wichtiger, dass Lackenhof bestehen bleibt. Es werden auch überall sonst Sportstätten gebaut und erhalten. Warum nicht auch ein Skitrainingszentrum!“

Katharina Huber, Ski-Profi/SU Waidhofen/Ybbs