Purgstall mutierte zum Nachwuchs-Leichtathletik-Mekka. Insgesamt 120 Teilnehmer aus 14 verschiednen Vereinen bezeugen das. Zudem stellte das Veranstalterteam der Sportunion Purgstall rund um Walter Mittendorfer gleich 50 Kampfrichter. Alles in allem eine perfekte Organisation. Und zusätzlich spielte das Wetter mit.

Nachwuchssportler lieferten ab

Ein Lächeln zauberten auch die Leistungen der Nachwuchssportler den Betreuern ins Gesicht. Vom Veranstalter der Sportunion Purgstall zeigte einmal mehr Marco Glinz auf. Mit seinen 9,09 Sekunden über die 60-Meter-Hürden (U14) stellte er eine Rekordzeit auf. „Er ist damit in seiner Altersklasse der Drittschnellste in Österreich“, freut sich Mittendorfer.

Dabei ärgerte sich Glinz nach Überschreiten der Ziellinie. Erst als er die Zeit hörte, strahlte auch Glinz. „Er hat sich über eine technische Ausführung geärgert“, erklärt Miterndorfer. Über die 60-Meter und auch im Weitsprung sicherte er sich jeweils den zweiten Rang und ergatterte damit bei den U14-Landesmeisterschaften eine Goldene und zwei Silberne.

Gute Leistungen im Dreikampf

Doch auch die Jüngsten haben sich im Dreikampf gemessen. Mit 1.310 Punkten war Olivia Perera in der Klasse U12 nicht zu schlagen. Nico Glinz kam in der U12 mit 1.052 Punkten auf den zweiten Rang in der U12. Den Gesamtsieg feierten Elena Luger in der U10 sowie Emilian Glösl und Clara Wurzer in der Altersklasse U8.

Miriam Berger kam in der Klasse U10 auf Rang 2. Organisator Walter Mittendorfer war begeistert: „Alle Teilnehmer haben außergewöhnliche Leistungen gezeigt.“