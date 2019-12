Andreas Vojta hat in seiner Karriere schon viel gesehen, viel geleistet. Wenn einer wie er behauptet, dass die Crosslauf-Europameisterschaft in Lissabon am 8. Dezember die „brutalste aller bisherigen EMs“ war, dann heißt das was. Für Vojta war es die elfte Teilnahme an den kontinentalen Wettkämpfen. Er hat also Vergleichsmöglichkeiten.

Katharina Götschl hatte die nicht. Es war die zweite Nominierung der Oberndorferin für das österreichische U20-Nationalteam. Die erste hatte Götschl im Vorjahr zur Berglauf-Weltmeisterschaft nach Andorra gebracht.

Heuer statt aber eben die Crosslauf-EM auf dem Programm. Und die dazugehörige 4.225 Meter lange Strecke hatte es in sich. „Weit anspruchsvoller, als erwartet“, schilderte Herbert Temper, Betreuer Götschl beim USKO Melk. „Pro Kilometer warteten 80 Höhenmeter. Es gab keine 200 Meter, auf denen es eben dahinging. Ein ständiger Wechsel von bergauf und bergab, dazu viele kurvenreiche Abschnitte.“

Dem lädierten Knöchel zum Trotz

Günther Weidlinger, Teamleiter beim Österreichischen Leichtathletikverband, sah das ähnlich. Seine Einschätzung: „Der Kurs war irrsinnig schwer und lies kein einfaches Rollen zu.“

Götschl startet, auf Geheiß ihres Coaches, mit angezogener Handbremse, reihte sich weiter hinten ein. Temper erklärt: „Das Feld beginnt erwartungsgemäß schnell. Da übernehmen sich viele Läuferinnen.“

So kam es jedenfalls, dass sich Katharina Götschl zu Beginn des Rennens lediglich auf dem vorletzten Platz wiederfand. Nach und nach arbeitete sie sich allerdings nach vorne. „Vor allem bergauf“, sagt Temper. „Bergab lief sie etwas verhalten.“ Das hatte auch einen Grund: Der Knöchel war lädiert.

Mit einem Ergebnis „um Platz 80“ hatte Temper im Vorfeld gerechnet. Und der Mann versteht etwas von seinem Sport. Götschl hat schlussendlich Platz 81 geholt. „Damit hat sie meine Erwartungen und die des ÖLV voll erfüllt“, resümierte der Betreuer zufrieden. „Katharina hat sich in ihrem Rahmen präsentiert“, befand Weidlinger.

Die starken Irinnen in Reichweite

Ein ausgesprochen gutes Ergebnis gab es für das U20-Mädchenteam, welchem Götschl angehörte. Zusammen mit Carina Reicht (Rang 33) und Lotte Luise Seller (74) holte die Melktalerin Platz zwölf. Direkt und lediglich drei Punkte hinter der gewohnt starken Cross-Nation Irland.

Jetzt hat Katharina Götschl eine Vergleichsmöglichkeit. Für einen eventuellen Start bei der nächsten Crosslauf-EM.