Eisenstraßen-Laufcup: Das Dutzend ist wieder voll

Als größte Laufsport-Veranstaltungsreihe im Mostviertel setzt der Eisenstraße-Laufcup im heurigen Jahr zwei ganz besondere Ausrufezeichen: Die Zahl der Bewerbe steigt von zehn auf zwölf an. Und: Mit der neuen „Team-Challenge“ soll insbesondere die Zielgruppe der Hobby-Läufer noch stärker angesprochen worden. Die Neuerungen stellten Eisenstraße-Laufcup-Sprecher Walter Kloimwieder und sein Team im Rahmen eines Pressefototermins im Café Moshammer in Böhlerwerk vor.

Nach pandemiebedingter Pause kehrt der Sonntagberger Marktlauf am 13. Mai in die Cup-Familie zurück. Der „Neustadtler Nightrun“ am 11. August scheint erstmals im Eisenstraße-Laufkalender auf. „Der LCU Neustadtl hat im Vorjahr eine tolle Premiere mit dem Nightrun hingelegt. Daher fiel sehr schnell der einstimmige Beschluss, den Bewerb in unseren Cup aufzunehmen“, berichtete Walter Kloimwieder.

Stolz auf neue Teamwertung

Stolz sind die regionalen Laufveranstalter auf die neue Teamwertung. „Jeder Läufer sammelt dabei Punkte für seinen Verein oder seinen Betrieb, unabhängig von der Platzierung und der gelaufenen Zeit. So wollen wir auch jene Sportlerinnen und Sportler erreichen, die bisher eine Scheu hatten, an den Bewerben teilzunehmen“, erklärte Benjamin Schmidradler vom LCU Euratsfeld, der die Idee für die neue Wertung entwickelt hat.

Die erste Station des Eisenstraße-Laufcups steht bereits am Sonntag, 1. April, mit dem 17. Raiffeisen Donau-Au-Halbmarathon in Ardagger an. Der Schlusspunkt wird im Rahmen des Kematner Marktlaufs am 11. November gesetzt. „Die Schlussveranstaltung in Kematen war im Vorjahr ein voller Erfolg. Daher haben wir das so beibehalten“, erläutert Walter Kloimwieder.

Die Anmeldung zum Eisenstraße-Laufcup ist dank der Kooperation mit den Spezialisten von Fitlike unter www.fitlike.at/cup/eisenstrasse möglich. Es warten wieder Tombola-Preise im Wert von 5.000 Euro auf die Teilnehmer, auch die drei erfolgreichsten Gruppen in der Team-Challenge werden geehrt.