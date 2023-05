Erfolgslauf von Trümmel geht weiter

Der Wieselburger Laufsportler Mario Trümmel ist weiterhin in bestechender Form. Beim Spartan Weekend im tschechischen Lipno hat er endlich geschafft, was er sich schon so lange vorgenommen hat: „Ein Stockerplatz im Osten. Rang drei – ich bin begeistert.“ Traditionell ist dort die Konkurrenz bei Spartan Races nämlich noch stärker als hierzulande. Trümmel brachte sechs Kilometer, 360 Höhenmeter und 22 Hindernisse in 40:41 Minuten hinter sich. Strafen musste er dabei keine abbüßen. „Lange habe ich auf den Moment gewartet, dort auch mal aufs Podium zu laufen. Endlich hat es geklappt!“