Favoriten waren bei Station zehn des Eisenstraßen-Laufcups siegreich

Der neu errichtete Marktplatz war der Start- und Zielbereich des 3. Purgstaller Marktlaufs. Organisator Walter Mittendorfer freute sich, wieder zahlreiche bekannte Gesichter der Laufsportszene in Purgstall zu begrüßen zu dürfen.

Beim Hauptlauf über 6.400 Meter zeigte sich Jan Ratay von der LCA Umdasch Amstetten als uneinholbar. Gleich vom Start eilte der Favorit der Konkurrenz davon. Nach der ersten Runde (jede Runde ca. 1.300 Meter) hefteten sich zwar Michael Gröblinger und Domenik Vizani an die Fersen des späteren Siegers, doch am Ende hatte Ratay einen Vorsprung von fast einer Minute.

Für Gröblinger und Vizani waren die Plätze zwei und drei dennoch ein großer Erfolg. Immerhin feierte Vizani nach mehrwöchiger Wettkampfpause wieder ein Comeback und landete gleich auf dem Stockerl. Bei den Damen lieferten sich Astrid Hiesleitner und Emilia Sandhofer über mehrere Runden einen packenden Zweikampf. Erst auf den letzten Metern setzte sich Hiesleitner vom LCU Raiffeisen Euratsfeld denkbar knapp ab und siegte mit zwölf Sekunden Vorsprung auf Emilia Sandhofer (LC Neufurth). Auf Rang drei lief Ulli Wagner vom LT Hackgut Ettlinger Biberbach. Vom Veranstalter jubelte Helena Schragl über Gesamtrang fünf und Platz zwei in der Klasse WU18 vor Clara Sonnleitner, dafür hinter Sandhofer. Laufnachwuchs

mit vollem EiferDoch bevor der Hauptlauf über die Bühne ging, waren vor allem die Nachwuchsläuferinnen und Nachwuchsläufer im Mittelpunkt. Gleich die Jüngsten zeigten ihre Leidenschaft zum Laufen. So feierten Aria Schwesig aus Randegg und Laurenz Spieslehner vom Veranstalterteam Sportunion Purgstall den Sieg in der Altersklasse U6. Auch in den weiteren Nachwuchsklassen trumpften die Nachwuchsläuferinnen und -läufer, auch zur Freude von Sportunion-Obmann und Veranstalter Walter Mittendorfer, auf. Dabei stellten auch die Volksschule sowie Neue Mittelschule Purg-stall zahlreiche Kinder für die Läufe. In der U16 über 2.560 Meter zeigte Daniel Schaufler auf. Der Athlet des LAC Waidhofen setzte sich mit über zwanzig Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz durch und knallte damit auch die Bestzeit auf den Asphalt. Insgesamt überquerten 109 Kinder und Jugendliche die Ziellinie. Beim Hauptlauf waren auch 13 Staffeln mit dabei. Bei den Männern setzte sich das Team Kette Purgstall mit Manuel Hofegger, Leopold Affengruber und Tom Lenze durch. Im Mixed-Bewerb war die Intervallbande für Pedalhero mit Martin Reisinger, Martin Duda, Gudrun Schragl, Erwin Heigl und Herbert Schragl siegreich.