Vor den Berglauf-Staatsmeisterschaften in Telfes im Stubaital überprüfte Katharina Götschl noch einmal ihre Form. Die Oberndorferin nahm bei den oberösterreichischen Landesmeisterschaften in Altaussee teil.

Die junge Läuferin musste dabei 5,7 Kilometer und 880 Höhenmeter bezwingen. Die durchschnittliche Steigung betrug 15 Prozent. Die Läuferin des Laufclubs Mank benötigte für die Strecke 59:10 Minuten und war damit die schnellste Läuferin in der Altersklasse U18.

Noch mehr lieferte die junge Läuferin eine Sensation ab. Sie bezwang Helena Dutka, die im Vorjahr bei der Berglauf-Europa- und Weltmeisterschaft am Start gewesen war, um mehr als vier Minuten.

Sehr zur Freude von Betreuer Herbert Temper: „Eine gelungene Generalprobe für die Meisterschaften in Telfes. Auch wenn Katharina dort nicht als Favoritin an den Start gehen wird.“ Dennoch rechnet sich der Obmann des USKO Melk einen Titel in der Mannschaft aus. „Im Zweierteam erwarte ich mir natürlich dank der zuletzt großen Leistungen von Katharina Götschl den Titel in der Mannschaft und vielleicht schafft sogar Katharina den Sprung in die österreichische Nationalmannschaft für die WM in Andorra.“